Ryanair elimina un millón de asientos un mes después de firmar con Foronda

La guerra entre Aena y Ryanair se recrudece. Con la vuelta del curso y la amenaza de un nuevo encarecimiento de las tasas aeroportuarias en ... 2026, la aerolínea irlandesa confirma que aplicará un nuevo recorte de vuelos que supondrá la eliminación de un millón de asientos en «aeropuertos regionales». Así lo detalló este miércoles el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, en una entrevista concedida a la agencia 'Europa Press'. Los detalles de cómo se repartirá esta merma, que afectará a la temporada de verano del año que viene, se darán a conocer el próximo miércoles en una rueda de prensa de la compañía en Madrid.

La decisión de Ryanair llega, según su consejero delegado, por la «indiferencia» del Gobierno central, que al entender de la empresa está provocando que los aeropuertos regionales de España se queden «deteriorados e infrautilizados». Aena va a subir las tasas de los aeropuertos a 11,03 euros por pasajero, una medida «injustificada y perjudicial» a ojos de la aerolínea irlandesa. En opinión de Wilson, la estructura de precios implementada por Aena «ha fallado». «Si los aeropuertos están vacíos, eso significa que el precio es malo. Si nosotros, la aerolínea de costes más bajos de Europa, no podemos hacer que funcionen, nadie puede. Parece que el Gobierno se conforma con dejar que los aeropuertos regionales se marchiten», indicó ayer el ejecutivo de Ryanair.

El anterior ajuste, de 800.000 plazas, afectó a Zaragoza, Jerez, Valladolid, Santander y otros cuatro aeropuertos

El recorte será el segundo de Ryanair en menos de un año. En enero, la aerolínea ya aplicó un severo ajuste de 800.000 plazas que hizo que los aviones blanquiazules desapareciesen de aeropuertos como el de Jerez o Valladolid –todo un gesto hacia el ministro de Transportes, Óscar Puentes– y redujesen su presencia en otras terminales como Santander o Zaragoza. Vitoria se libró del ajuste, pero sí tuvo que pasar por el desdén de que la aerolínea no se presentase al contrato de vuelos de VIA y dejase su futuro en Foronda en un hilo. Entonces, el presidente de Ryanair, Michael O' Leary, llegó a tildar al ministro Pablo Bustinduy de «loco comunista» e inclusó posó ante la prensa con un recortable del titular de Consumo vestido como si fuese un payaso.

Después, con las aguas más tranquilas y un segundo contrato, la aerolínea sí presentó oferta. Ahora, con esa licitación pública resuelta –Ryanair se embolsará 1,55 millones por cada año de operaciones–, aerolínea y gestor aeroportuario vuelven a la refriega con medidas más allá de la dialéctica, mayores que las de principios de año y, por tanto, susceptibles de alcanzar a más aeropuertos de España como Foronda.

Los vuelos que se eliminen en España, según explicó Wilson, se irán a «otros países o regiones más competitivos». Entre esas zonas que se verán beneficiados del conflicto con Aena estarán Italia, Suecia, Croacia, Hungría y Marruecos. «Hay muchos países europeos interesados en nuestras inversiones», advirtió el ejecutivo.