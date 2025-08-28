El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pasajeros de Ryanair, durante el embarque de un vuelo en Foronda. Blanca Castillo

Ryanair elimina un millón de asientos un mes después de firmar con Foronda

La aerolínea irlandesa recrudece su guerra con Aena por las tasas aeroportuarias y detallará la semana que viene cómo reparte los recortes por terminales

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:22

La guerra entre Aena y Ryanair se recrudece. Con la vuelta del curso y la amenaza de un nuevo encarecimiento de las tasas aeroportuarias en ... 2026, la aerolínea irlandesa confirma que aplicará un nuevo recorte de vuelos que supondrá la eliminación de un millón de asientos en «aeropuertos regionales». Así lo detalló este miércoles el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, en una entrevista concedida a la agencia 'Europa Press'. Los detalles de cómo se repartirá esta merma, que afectará a la temporada de verano del año que viene, se darán a conocer el próximo miércoles en una rueda de prensa de la compañía en Madrid.

