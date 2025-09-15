Los romeros vuelven a Olárizu con campas asilvestradas por la huelga de jardineros

La festividad de Olárizu regresa hoy protagonizada por el asilvestrado estado de las campas que acogen la tradicional romería. La huelga de los jardineros de ... Vitoria ya dura medio año y quienes se desplacen al entorno de la Casa de la Dehesa tendrán que lidiar con la masa de hierba seca que se acumula en la zona. Y eso que fue adecentada de urgencia por el Ayuntamiento la pasada semana mediante un alisamiento para que el espacio sea un poco más cómodo para los miles de ciudadanos que se agolparán cerca del emblemático pico del sur de la ciudad.

El programa 8.00 horas. Recorrido de los mojones (9,9 kilómetros) de la comitiva municipal, desde la plaza de España. Amenizado por la Banda Municipal de Txistularis.

13.00 horas. Ángelus en la cima del monte Olárizu y alubiada popular organizada por Boilur y patrocinada por Fundación Vital.

14.45 horas. Llegada de la comitiva municipal a las campas de Olárizu.

17.00 horas. Juegos infantiles y juveniles; kalejira de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Gargantua; animación musical a cargo de la Banda de Gaiteros y Trikitixas de la Academia de Folklore; bailables amenizados por el grupo Koxkor; y cucaña popular.

18.00 horas. Deporte rural (aizkolaris por parejas, levantamientos de piedra, fardo y yunque); pintxo solidario de ternera Eusko Label; y euskal dantzak con Arabako Dantzarien Biltzarra.

18.45 horas. Baile de la Era y Txulalai, con la Banda de Gaiteros de la Academia de Folklore.

20.00 horas Regreso de la romería de la comitiva municipal acompañada por la Banda Municipal de Música, Txistularis, Atabales, Trikitixas, Panderos, Gaiteros y Tambores de la Academia Municipal de Folklore y Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

20.45 horas. Fin de fiesta en la plaza de España con toro de fuego.

Al margen de esta incidencia, que con total seguridad no evitará la presencia masiva de vitorianos, la jornada de Olárizu comenzará temprano para la Corporación municipal. Los concejales están citados a las 8 de la mañana en la plaza de España y luego completarán los 9,9 kilómetros para revisar los 36 mojones que delimitan el municipio entre Ullíbarri de los Olleros y Gardélegui tras atravesar 15 concejos. No será un recorrido sencillo. En esta etapa se alcanzará el punto más alto de Vitoria, la cima del Pagogan, con 1.029 metros de altitud.

Más allá de pasar revista a los mojones, la jornada en las campas estará protagonizada por una amplia oferta cultural, deportiva y gastronómica. Por ejemplo, la tradicional alubiada popular de la mano de Boilur, seguida de juegos infantiles, kalejira de gigantes y cabezudos, música a cargo de la Academia Municipal de Folklore y bailables o deporte rural.

El Ayuntamiento alisó la semana pasada el pasto seco de las campas para que sean más cómodas para los asistentes

Una de las novedades este año vendrá marcada por la celebración del décimo aniversario de la asociación Montes Solidarios, que organiza el reto '10 horas, 10 montes' con otras tantas subidas al pico de Olárizu -una cada hora desde las 9 de la mañana- junto a personas con movilidad reducida y discapacidad visual.

De la misma manera, el Ayuntamiento se ha sumado a la celebración de los mil años de Adurza, barrio adyacente a Olárizu, y está colaborando con la asociación Adurzaha en muchos eventos. Así, en esta ocasión el grupo encargado de amenizar los bailes de la verbena de la tarde será Koxkor Taldea, una formación de este distrito.