Familias, niños, Gigantes y Cabezudos serán protagonistas en la romería de Olárizu. Rafa Gutiérrez

Los romeros vuelven a Olárizu con campas asilvestradas por la huelga de jardineros

El mal estado de la hierba marcará la tradicional fiesta que comienza con el recorrido por los mojones de Vitoria y tendrá su plato fuerte con la alubiada popular

Borja Mallo

Borja Mallo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:55

La festividad de Olárizu regresa hoy protagonizada por el asilvestrado estado de las campas que acogen la tradicional romería. La huelga de los jardineros de ... Vitoria ya dura medio año y quienes se desplacen al entorno de la Casa de la Dehesa tendrán que lidiar con la masa de hierba seca que se acumula en la zona. Y eso que fue adecentada de urgencia por el Ayuntamiento la pasada semana mediante un alisamiento para que el espacio sea un poco más cómodo para los miles de ciudadanos que se agolparán cerca del emblemático pico del sur de la ciudad.

