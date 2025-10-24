Roban en un estanco de Vitoria tras romper una cristalera con la tapa de una alcantarilla La Ertzaintza ha detenido esta madrugada a tres jóvenes de 19, 21 y 27 años como presuntos autores de este robo con fuerza

Nuria Nuño Viernes, 24 de octubre 2025, 16:40 Comenta Compartir

Agentes de la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local de Vitoria, han arrestado en la madugada de este viernes a tres jóvenes de 19, 21 y 27 años como presuntos autores de un robo con fuerza perpetrado en un estanco al que han accedido tras fracturar una cristalera de la fachada, informa el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos se han desencadenado pasadas las cuatro de esta madrugada; momento en que la Ertzaintza ha sido alertada de la activación de la alarma de intrusión en un estanco ubicado en el barrio de Ariznabarra. De inmediato, una patrulla de protección ciudadana que realizaba labores de vigilancia por la zona se ha desplazado al establecimiento. Los agentes han comprobado que un cristal de su fachada estaba roto y presentaba «un gran orificio» que se había realizado con la tapa de una alcantarilla.

Según se ha podido averiguar, eran tres los individuos que habrían perpetrado el robo instantes antes; de modo que los ertzainas han procedido a realizar una inspección por la zona. La patrulla ha localizado a un joven que respondía a las características de uno de los implicados. Al mismo tiempo, se ha tenido conocimiento de que sus supuestos cómplices habían sido interceptados por agentes de la Policía Local en las proximidades. También se ha localizado una caja registradora que había sido sustraída en el establecimiento. Estaba tirada en una zona de maleza cercana al lugar donde estos han sido retenidos. Allí también se han hallado unos «pasamontañas utilizados por los delincuentes», desgrana Seguridad.

Tras realizar las verificaciones necesarias, los tres identificados han sido detenidos como autores de un delito de robo con fuerza. Acto seguido han sido trasladados a dependencias de la Ertzaintza al objeto de realizar los trámites pertinentes previos a su puesta a disposición judicial.