Un temporero de Rioja Alavesa, durante la vendimia de este año Igor Martín

Rioja Alavesa mejora las previsiones y vendimia 61 millones de kilos de uva

La comarca sortea la etiqueta de vendimia «más corta» de su historia reciente, que sí aplicará para el conjunto de la denominación

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:09

Era el mantra de agosto y septiembre entre viticultores y bodegueros, pero finalmente la vendimia de 2025 no será la «más corta del siglo» en ... Álava. Con la cosecha prácticamente clausurada –ahora apenas se recogen 300.000 kilos al día–, Rioja Alavesa ha llenado sus barricas ya con 61,2 millones de kilos de uva.

