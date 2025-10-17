Rioja Alavesa mejora las previsiones y vendimia 61 millones de kilos de uva

Era el mantra de agosto y septiembre entre viticultores y bodegueros, pero finalmente la vendimia de 2025 no será la «más corta del siglo» en ... Álava. Con la cosecha prácticamente clausurada –ahora apenas se recogen 300.000 kilos al día–, Rioja Alavesa ha llenado sus barricas ya con 61,2 millones de kilos de uva.

Los viñedos, que a pesar de la dana del 11 de julio sortearon mejor las trombas que en La Rioja, han permitido al territorio encontrar más fruto de lo que se preveía. Así, a falta de lo que quede pendiente de recoger, lo cierto es que la cifras de esta semana ya superan con holgura a las de 2024. En el ejercicio pasado, que también estuvo marcado por diversas inclemencias metereológicas –y en el que, además de subsidios a la vendimia en verde también hubo ayudas a la destilación, a diferencia de este 2025– de las vides alavesas salieron 53 millones de kilos. El dato de este ejercicio, por tanto, mejora con holgura –casi en un 15%– las cifras del 2024.

La cosecha, además, llega con una calidad que está siendo de las mejores en la historia reciente de la comarca. Y es que allí donde el viñedo –y sus dueños– han sabido sortear el mildiu, la uva ha sido de «gran calidad» en esta campaña según el Consejo Regulador. Es algo que también han confirmado bodegueros y temporeros a pie de viñedo. Sonia Cerrillo, temporera jienense y veterana como pocas en la comarca, con veinte campañas a sus espaldas, ya apuntaba hace unas semanas que la uva «tenía muy buena calidad, bastante grado y es sabrosa». «Va a ser un cosechón en cuanto a calidad», corroboraba Carlos Fernández, de Bodegas Tierra en las páginas de este periódico.

La suerte de Álava no ha sido la del conjunto de la denominación, que cerrará la campaña en el entorno de los 224 millones de kilos, un 19% menos que en 2024. Con las cifras actuales, por ejemplo, sólo se podrán elaborar unos 155 millones de litros de vino tinto, muy por debajo de los 200 millones que se vendieron en el último ejercicio. Se hará menos caja, pero ayudará, a priori, a bajar la ratio y los famosos excedentes que tantos quebraderos de cabeza han causado en los últimos años.

Otra cosa es que la uva se vaya a pagar bien. Al otro lado del Ebro, en La Rioja, el año pasado, la producción le salió a pérdidas a la mayoría de viticultores: entre 24 y 31 céntimos por kilo según las cifras de la consejería de la comunidad vecina. El clamor por unos precios justos acaparó buena parte de los discursos de la última Fiesta de la Vendimia en Leza.