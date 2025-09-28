El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La vendimia comenzó el 17 de septiembre en Bodegas Tierra. Igor Martín

La lluvia salva la vendimia más rara

Más breve que de costumbre, la cosecha en Rioja Alavesa culmina con uva de calidad. Algunos viticultores de la comarca ya avanzan la elaboración de vinos exquisitos

Ania Ibañez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:32

Rioja Alavesa recoge estos días los últimos racimos de una vendimia rara. Más breve que de costumbre después de sortear el mildiu y el granizo, ... ha recibido una lluvia caía del cielo como un milagro. Habrá menos vino, convienen las gentes de la tierra, pero será de más calidad, añaden como alivio. Algunos viticultores apuntan a «cosechón», otros ni siquiera se ha molestado en retirar la uva por frágil. Contrastes, como la comarca.

