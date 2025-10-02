Una riña previa en un 'after'de Vitoria motivó el doble acuchillamiento en Coronación

Los dos jóvenes acuchillados la tarde-noche del martes en el barrio de Coronación y su dúo de atacantes se conocían. La Ertzaintza, cuerpo que ... busca a los agresores a la fuga, trabaja en la hipótesis de que los cuatro mantuvieron una «riña previa» en un céntrico 'after' de Vitoria.

A raíz de ese presunto rifirrafe –que pudo deberse incluso a «un tema de drogas»–, ambos dúos se enemistaron. Hasta el punto de que el martes, los atacantes ahora en paradero desconocido les emboscaron.

La primera víctima fue interceptada junto a la puerta de un bar de la calle Gorbea. Intentó refugiarse en el interior, donde recibió «varias» puñaladas. La violencia con que se emplearon sus agresores generó miedo y enfado a partes iguales entre los presentes. Un responsable del local manifestó que «había dos mujeres embarazadas y un niño pequeño. Imagínate cómo están. Cómo está la ciudad, esto no hay quien lo aguante».

La copropietaria lanzó una queja directa al gobierno municipal. «A ver si alguien se da por enterado y hace algo por arreglarlo, porque para eso pagamos religiosamente nuestros impuestos, que cada vez son más altos».

Ya apuñaló antes

Los agresores cercaron al segundo joven en la cercana calle Cruz Blanca y huyeron. La Ertzaintza registró sin éxito un portal cercano donde se pensó que podría refugiarse uno de ellos. Fuentes internas de la comisaría de Portal de Foronda insisten en que «sabemos quienes son, los tenemos identificados».

En base a esos datos confían en poder capturarlos a corto plazo. Se da la circunstancia de que estos sospechosos son «(delincuentes) habituales». Al menos uno ya tiene en su historial otro apuñalamiento, a la salida de una discoteca.