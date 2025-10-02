El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ertzainas se preparan para registra el bloque en el que presuntamente se refugió uno de los atacantes. Igoz Aizpuru

Armas blancas en Euskadi

Una riña previa en un 'after'de Vitoria motivó el doble acuchillamiento en Coronación

La Ertzaintza continúa la investigación para encontrar a los dos agresores. Son delincuentes «habituales»

David González

David González

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:14

Los dos jóvenes acuchillados la tarde-noche del martes en el barrio de Coronación y su dúo de atacantes se conocían. La Ertzaintza, cuerpo que ... busca a los agresores a la fuga, trabaja en la hipótesis de que los cuatro mantuvieron una «riña previa» en un céntrico 'after' de Vitoria.

