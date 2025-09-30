El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Dos heridos por arma blanca tras una pelea en un bar de Vitoria
La Ertzaintza y los servicios sanitarios han atendido a los heridos. Igor Aizpuru

Dos heridos por arma blanca tras una pelea en un bar de Vitoria

La Ertzaintza busca a los dos presuntos autores, que han escapado tras la trifulca

David González

David González

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:13

Dos hombres han resultado heridos por arma blanca esta tarde en Vitoria, tras una discusión originada en un bar de la calle Gorbea, en la zona más cercana a la Plaza de la Constitución. La Ertzaintza se afana en la búsqueda de los dos presuntos autores del suceso, que han espacado del lugar tras la pelea.

Ha sido en el mismo bar donde se ha producido el primer apuñalamiento. El otro hombre atacado ha conseguido salir, pero los atacantes le han dado caza a la altura de la calle Cruz Blanca y también ha sido apuñalado.

En el lugar de los hechos, además de las patrullas policiales, se han presentado los servicios sanitarios, que han tenido que atender en la ambulancia a las dos personas heridas. La Ertzaintza ha accedido a un piso de la zona, al parecer okupado, donde aparentemente se había refugiado uno de los agresores, pero todavia no han dado con él.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

