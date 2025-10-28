Recuperan una quincena de bicis de una lonja okupada en Vitoria y desalojan a los inquilinos
La Policía Local interviene en el desalojo de un local ubicado en el número 11 de la calle Canciller Ayala
Martes, 28 de octubre 2025, 19:58
La Policía Local ha recuperado este martes una quincena de bicicletas que se encontraban en el interior de una lonja okupada en Vitoria. En concreto ... se trata de un local que lleva vacío cerca de tres años en el número 11 de la calle Canciller Ayala de la capital alavesa.
Al lugar se han desplazado varios agentes de la Guardia urbana acompañado a miembros de la comitiva judicial que se han encargado de realizar el lanzamiento. Al acceder al interior de la lonja se han encontrado con las bicis, que se han sacado al exterior y ha retirado una grúa municipal.
Los okupas han sido desalojados con sus enseres, entre los que había varias maletas. «La intervención ha arrancado a las 12.26 y ha finalizado cerca de las 14.00», han trasladado fuentes del Departamento de Seguridad del Ayuntamiento de Vitoria sin aportar más detalles.
