El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las bicis que han sido recuperadas. E C.

Recuperan una quincena de bicis de una lonja okupada en Vitoria y desalojan a los inquilinos

La Policía Local interviene en el desalojo de un local ubicado en el número 11 de la calle Canciller Ayala

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 28 de octubre 2025, 19:58

Comenta

La Policía Local ha recuperado este martes una quincena de bicicletas que se encontraban en el interior de una lonja okupada en Vitoria. En concreto ... se trata de un local que lleva vacío cerca de tres años en el número 11 de la calle Canciller Ayala de la capital alavesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tumban el nombramiento en los bomberos forales de la concejala del PNV Izaskun Reyes
  2. 2

    Tumban el nombramiento en los bomberos forales de la concejala del PNV Izaskun Reyes
  3. 3

    El atropello mortal de Paula Montal fue por una «clara desatención» del conductor
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  7. 7

    Alice Cooper y Social Distortion, primeros cabezas de cartel del Azkena
  8. 8

    La alcaldesa de Arraia-Maeztu ocupa dos puestos incompatibles
  9. 9

    La alcaldesa de Arraia-Maeztu ocupa dos puestos incompatibles
  10. 10 Se busca a un hombre de 82 desaparecido en Yécora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Recuperan una quincena de bicis de una lonja okupada en Vitoria y desalojan a los inquilinos

Recuperan una quincena de bicis de una lonja okupada en Vitoria y desalojan a los inquilinos