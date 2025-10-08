Recuperan una lonja okupada en Vitoria donde el sábado hubo un acuchillado

«Prohibida la entrada. Precintado por Policía Local», rezan los carteles en la fachada. Los vecinos de la calle Nicaragua, en el barrio de ... El Pilar en Vitoria, respiran aliviados desde la intervención, la noche del lunes, de patrulleros de la Guardia urbana en una lonja okupada que les desvelaba día sí y día también

Sus inquilinos lograron colarse en este local inactivo «algo más de un mes». Y «desde el primer día no hacían más que pegarse, dar gritos, drogarse y traer objetos de dudosa procedencia», destacan residentes de la calle. El sábado «tuvieron una pelea más grave de lo habitual y al menos uno acabó en urgencias con una puñalada».

Al parecer salió del hospital en las siguientes horas con pronóstico leve. Durante esa gresca, los implicados destrozaron los cristales de la fachada del establecimiento cerrado al público.

Ampliar Carteles de aviso en los paneles que cubren el acceso a la lonja. J. A.

Desde agosto, policías locales han requisado en esta ubicación «bicicletas y patinetes» presuntamente sustraídos por los inquilinos irregulares. Aunque sólo cuatro dieron la patada, su número fluctuó según las semanas. Uno ya estuvo de okupa en la problemática lonja del cantón de Anorbin a la altura de la calle Correría. El resto, señalan medios policiales, «son conocidos». Es decir, tan tenido intervenciones anteriores por pequeños delitos.

«'Pasados' y de bronca»

«Me daba miedo pasar por ahí porque si andaban 'pasados' o de bronca ni te veían y te podían tirar al suelo e imagínate lo que supondría eso para alguien de mi edad», comparte una residente sexagenaria.

La tarde del lunes, una patrulla comprobó «el riesgo» de caída de varios cristales que colgaban. Para los okupas y para los viandantes. Convocaron a los bomberos y estos tapiaron el acceso tras comprobar que no había nadie dentro. «Han destrozado el interior», dicen los vecinos.

El propietario legal de la parcela, un ciudadano particular de la capital alavesa, ya ha sido alertado desde la comisaría de Aguirrelanda de que ésta ha sido recuperada.