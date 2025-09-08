El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El líder del PP de Vitoria, Iñaki Garcia Calvo. Blanca Castillo

En el primer semestre

El PP denuncia 152 intentos de okupación en lonjas vacías de Vitoria

Iñaki García Calvo reitera que la capital de Álava «tiene un problema de seguridad y la alcaldesa mira para otro lado»

David González

David González

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:21

El líder de los populares vitorianos, Iñaki García Calvo, ha descorchado el curso político local informando de los últimos datos de lonjas okupadas en la ... ciudad. Los ha calificado de «bastante alarmantes» ya que en el primer semestre de este 2025, «según nos ha informado el Departamento de Seguridad se produjeron 152 intervenciones de la Policía Local en 111 lonjas okupadas en algún momento».

