El PP denuncia 152 intentos de okupación en lonjas vacías de Vitoria

El líder de los populares vitorianos, Iñaki García Calvo, ha descorchado el curso político local informando de los últimos datos de lonjas okupadas en la ... ciudad. Los ha calificado de «bastante alarmantes» ya que en el primer semestre de este 2025, «según nos ha informado el Departamento de Seguridad se produjeron 152 intervenciones de la Policía Local en 111 lonjas okupadas en algún momento».

Se trata además de «87 nuevas ubicaciones» respecto al año anterior. La okupación de lonjas en Vitoria ya «afecta a 22 barrios de la ciudad», ha lamentado García Calvo. «Son datos que arrojan una tendencia clara al aumento». Por poner un ejemplo, en el año 2023 ha destacado que «hubo 107 intervenciones policiales en 64 lonjas».

A estas intervenciones habría que sumar las de la Ertzaintza, cuerpo policial también encargado de esta problemática. Por todo ello, García Calvo ha vuelto a pedir al Gobierno local, integrado por PSE y PNV, que cambien su política con este asunto. «Defendemos actuar de oficio por la vía administrativa. Reclamamos a la alcaldesa (en referencia a Maider Etxebarria) que actúe».

Ha insistido el líder local del PP en que Vitoria haga «como otros municipios, donde hay una actuación conjunta de varios departamentos como Salud Pública, Policía Local, Asuntos Sociales, Urbanismo para decretar la inhabitabilidad de las lonjas okupadas por razones de seguridad e insalubridad».

Donde más suben los delitos

«En este momento, la inseguridad es uno de los principales problemas que tienen los vitorianos», ha agregado. Y en este punto ha mencionado el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente a la delincuencia durante el primer semestre del año. «Vitoria es la capital de provincia donde más suben los delitos (presenciales). Pero para la alcaldesa no es una prioridad, el pasado viernes ni lo mencionó» en su primera intervención pública tras la pausa veraniega.

García Calvo ha cargado con dureza contra Etxebarria. «La situación va a peor. Una alcaldesa que no da la cara y no se enfrenta a los problemas no es una buena alcaldesa. Nosotros no vamos a mirar a otro lado. Vamos a seguir denunciando», ha puntualizado.

Para esta cruzada, el PP ha recabado la opinión de residentes legales que viven cerca de estos enclaves. «Cada vez que vamos a una lonja hablamos con los vecinos. También hay gente que nos escribe. Por ejemplo, a través de red social se puso en contacto con nosotros un familiar de la propietaria de la lonja okupada incendiada en Zaramaga». A su juicio, «es una preocupación que constatamos, no es una sensación. Estamos en la calle para conocer esa realidad de primera mano».