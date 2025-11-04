Ramiro González busca un acuerdo con la oposición antes de presentar los presupuestos

El diputado general de Álava, Ramiro González, intentará llegar a un acuerdo con la oposición antes de presentar su propuesta presupuestaria de cara a 2026. ... La aprobación del proyecto del Gobierno foral está prevista para el «13 o 14 de noviembre» y, por eso, a lo largo de los próximos días se han programado reuniones con EH Bildu, el PP y Elkarrekin. Es decir, todos los partidos con representación en las Juntas Generales excepto Vox.

Ese consenso previo a la presentación del proyecto sería una novedad absoluta en Álava, pues eso «no ha ocurrido nunca en esta institución». Pero a partir de ahí aún habrá un mes para llegar a un acuerdo para el que los partidos que sostienen al Gobierno foral, PNV y PSE, necesitan el apoyo de al menos dos procuradores para renovar las cuentas.

Una negociación en la que «no hay socios preferentes». «Lo que hay es un acuerdo vigente con EH Bildu, y que habrá que testear, y lo vamos a hacer de manera inmediata, si tienen la intención de dar continuidad a este acuerdo», ha explicado este martes el diputado general.

«Para el gobierno foral, lo importante es aprobar proyectos de presupuestos y que realmente respondan a las necesidades del territorio. Entendemos que las cuentas en las que está trabajando el Gobierno foral responden a esas necesidades, pues se fundamentan en el programa de gobierno y esperamos que alguna formación política se acerque lo suficiente como para poder aprobar el presupuesto», ha considerado González.