Así quedan el tráfico y los accesos en Los Herrán tras las obras Este viernes se reabren los cruces de esta arteria principal con las calles Arana y Prudencio María Berastegi

Las obras de Los Herrán están llegando a su fin.

Jueves, 13 de noviembre 2025

Las obras de la calle Los Herrán ya ven la luz al final del túnel. Solo le faltan los últimos retoques. Este viernes, a lo largo de la mañana, se reabrirán al tráfico los cruces de la calle Los Herrán con las calles Arana y Prudencio María Berastegi, lo que permitirá restablecer la normalidad circulatoria en todo el entorno tras una obra que entra en su recta final.

A partir de la reapertura, el tráfico y los accesos en esta arteria de Vitoria quedarán organizados de la siguiente manera:

- El aparcamiento del Artium tendrá acceso desde la calle Francia y desde Los Herrán. Pero la salida del aparcamiento se realizará únicamente hacia la calle Francia, por lo que la calle La Esperanza invertirá su sentido, quedando éste de La Paloma a Francia.

- La incorporación desde La Paloma a La Esperanza estará permitida únicamente para carga y descarga, bicicletas y taxis.

- La calle La Paloma quedará en doble sentido, con acceso y salida desde Los Herrán para dar servicio a los aparcamientos en superficie. Se ha habilitado un cambio de sentido en su intersección con La Esperanza.

- El tramo de Prudencio María Berastegi entre Los Herrán y La Paloma, con aceras estrechas, se señalizará con prioridad peatonal.

- El tramo de La Esperanza entre Los Herrán y La Paloma será peatonal.

Con esta reorganización del tráfico, la obra de Los Herrán entra en su fase final. Solo quedarán por completar las plantaciones, que se acometerán en las próximas semanas, ya que el cálido mes de octubre ha impedido hasta ahora realizar los trabajos de jardinería previstos.