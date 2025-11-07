El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cojines berlineses para calmar el tráfico en Los Herrán

El Ayuntamiento de Vitoria coloca este viernes medidas para reducir la velocidad de los vehículos, como reclamaban los vecinos

N. S.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:14

Comenta

El Ayuntamiento de Vitoria ha colocado este viernes cojines berlineses en una de las zonas donde los vecinos señalaban como problemáticas en Los Herrán. En concreto, esta medida de calmado de tráfico se ha llevado a cabo en el cruce de Los Herrán con La Libertad. Los residentes también han pedido actuaciones en otro cruce, a la altura de Arana. Con ello, se pretende reducir la velocidad de los vehículos ante la preferencia de peatones y ciclistas en la zona.

Estas medidas forma parte del gran proyecto de transformación de Los Herrán en un gran bulevar verde. Unas obras que comenzaron en octubre de 2023 y ya ven su final. Y es que tras más de dos años, la revitalización de una de las grandes arterias de Vitoria está casi a punto para poder ser disfrutada por la ciudadanía. Los operarios están rematando los últimos detalles de una renovación que se completará el 15 de noviembre.

