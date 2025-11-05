El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Muchos vitorianos disfrutan ya de la nueva gran zona peatonal de Los Herrán.

Muchos vitorianos disfrutan ya de la nueva gran zona peatonal de Los Herrán. Igor Martín

La conversión de Los Herrán en bulevar verde se completa tras más de dos años de obras

Los operarios ultiman la reforma de esta gran arteria, en la que un «mar de asfalto» da paso a un «salón urbano»

Borja Mallo

Borja Mallo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:48

Las obras para la transformación de Los Herrán en un gran bulevar verde comenzaron en octubre de 2023 y, más de dos años y varios ... retrasos después, la revitalización de una de las grandes arterias de Vitoria está casi a punto para poder ser disfrutada por la ciudadanía. Los operarios están rematando los últimos detalles de una renovación que se completará el 15 de noviembre. Las vallas darán paso, por fin, a las personas, que podrán disfrutar de un espacio completamente diferente en el que los coches han cedido el paso a los peatones al pasar de 17.338 metros cuadrados de asfalto a 8.411, de 353 árboles a 460, y se han plantado 15.000 arbustos, una auténtica revolución del espacio urbano, duplicando la presencia de naturaleza.

Te puede interesar

