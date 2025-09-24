Los propietarios de Uleta proponen más VPO y menos chalés de lujo para desatascar su plan

Los abogados de los propietarios de terrenos en el sector 17, entre el Alto de Uleta y la carretera de Lasarte, donde estaba prevista la ... construcción de 294 chalés con arreglo al Plan General de 2003 aún vigente, no tiran la toalla. Mantienen vivos tres recursos judiciales, dos en la Audiencia de Vitoria y uno en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contra lo que consideran una «obstaculización» constante del Ayuntamiento a su «derecho a urbanizar esos terrenos». El retraso de la aprobación definitiva del nuevo planeamiento, el que desclasifica 24 sectores y que no será realidad a finales de verano como se anunció, les da alas. Pero el optimismo dentro de estos promotores es moderado. Según revela el letrado y catedrático de Derecho Administrativo Juan Ramón Fernández Torres, representante de los dueños de solares del S-17, éstos «están abiertos a llegar a un acuerdo» y es lo que intentan «desde hace mucho tiempo».

Las reuniones de los asesores urbanísticos de estos promotores con representantes municipales en este sentido son periódicas. Según trasladan fuentes de la negociación, los propietarios de esos terrenos al sur de la ciudad están dispuestos a consumir menos suelo y realizar «una entrega de terrenos de gran volumen» al Consistorio. Es decir, a redensificar, renunciar a buena parte de los chalés y levantar bloques de VPO. Hablan de «centenares» de viviendas. «Se trata de abaratar lo máximo posible la operación, pero se niegan a hacer nada. Están en el inmovilismo y la negación absoluta», lamentan los mismos medios.

La clave 2003 El Plan General vigente contempla que la ciudad pueda extenderse por el Sur

El abogado, por su parte, señala las contradicciones del Gabinete Etxebarria en su política de vivienda. «Mientras que a los propietarios se les obstaculiza para que hagan casas, parte de ellas de VPO, de manera paralela Vitoria pide la declaración de zona tensionada entre otras razones por la escasez de oferta de vivienda. A su juicio, los responsables de Urbanismo del Consistorio vitoriano, vienen a «reconocer» que los impulsores del sector S-17 «tienen razón cuando dicen que hay carencia de vivienda en Vitoria y sin embargo no tienen previsto clasificar terrenos para que se puedan hacer».

Licencias suspendidas

El último encontronazo de los propietarios con el Ayuntamiento ocurrió el pasado mes de mayo. Los promotores recurrieron la decisión de Urbanismo de suspender cautelarmente su deseo de licitar por segunda vez las obras de urbanización del sector y también presentaron alegaciones contra un auto judicial que daba la razón al Consistorio.

Según recordó en su día el catedrático Juan Ramón Fernández Torres, sus demandas se apoyan en el Plan General vigente. «Permitía el crecimiento de la ciudad en el sector 17, que se consideraba zona óptima para conjugar el reto de atraer inversiones de empresas de fuera y construir chalés para los impulsores de toda esa nueva actividad económica», relató. El sector S-17 contaba con un plan parcial y se había diseñado ya la reparcelación y la urbanización, pero la crisis de 2008 paralizó las grúas durante años.

Los cambios El nuevo planeamiento apuesta por el crecimiento interior y suspende las licencias durante dos años

Entre 2019 y 2020, el Ayuntamiento empieza a diseñar el nuevo Plan General y llega con importantes cambios. De la mano de Elkarrekin, el equipo de gobierno del PNV-PSE con Urtaran a la cabeza apuesta por el crecimiento interior y por no consumir más suelo con encofrados y hormigón. Consideran que con los solares que quedan libres tanto en la ciudad consolidada como en los nuevos barrios se cubren con creces las necesidades de Vitoria para la próxima década y deciden desclasificar 24 sectores de los alrededores de Vitoria para que sigan teniendo uso agrícola. Eso hace que Vitoria suspenda durante dos años las licencias de construcción.

Esa moratoria expiró el pasado febrero y los propietarios decidieron volver a la carga, pese a que el Consistorio les ganó un primer asalto en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. «No buscan indemnizaciones; ese sería el último escenario. Los propietarios quieren hacer valer su derecho de construir ahí», insiste Fernández Torres. Cree que hay fórmulas y margen para llegar aún a un acuerdo «pero falta voluntad por parte del Ayuntamiento». La redensificación que plantean ahora los dueños de Uleta habla de muchas más viviendas, más pequeñas, de todas las tipologías y con menos suelo consumido.