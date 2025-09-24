El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Terrenos que formaban parte del S-17 que se quiere desclasificar en el nuevo Plan General. Rafa Gutiérrez

Los propietarios de Uleta proponen más VPO y menos chalés de lujo para desatascar su plan

Mantienen vivos tres recursos judiciales contra Urbanismo en su empeño de construir mientras esté vigente el Plan General de 2003 y se siga retrasando el nuevo

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:21

Los abogados de los propietarios de terrenos en el sector 17, entre el Alto de Uleta y la carretera de Lasarte, donde estaba prevista la ... construcción de 294 chalés con arreglo al Plan General de 2003 aún vigente, no tiran la toalla. Mantienen vivos tres recursos judiciales, dos en la Audiencia de Vitoria y uno en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contra lo que consideran una «obstaculización» constante del Ayuntamiento a su «derecho a urbanizar esos terrenos». El retraso de la aprobación definitiva del nuevo planeamiento, el que desclasifica 24 sectores y que no será realidad a finales de verano como se anunció, les da alas. Pero el optimismo dentro de estos promotores es moderado. Según revela el letrado y catedrático de Derecho Administrativo Juan Ramón Fernández Torres, representante de los dueños de solares del S-17, éstos «están abiertos a llegar a un acuerdo» y es lo que intentan «desde hace mucho tiempo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  5. 5

    La Policía Local «reforzará la vigilancia» en el mercado en Santa Bárbara de Vitoria ante el aumento de robos
  6. 6

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  7. 7

    Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores
  8. 8 Restablecido el servicio del tranvía en Vitoria tras una hora cortado al cruzarse un camión
  9. 9

    Las 'codornices bala' que han logrado frenar los ecologistas de Álava
  10. 10

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los propietarios de Uleta proponen más VPO y menos chalés de lujo para desatascar su plan

Los propietarios de Uleta proponen más VPO y menos chalés de lujo para desatascar su plan