Vivienda pagará hasta 700 euros a los dueños que cedan sus pisos para alquiler protegido en Vitoria

Una de las acciones que el Gobierno vasco ha puesto encima de la mesa para atajar la escasez de vivienda en Euskadi es movilizar la ... vivienda vacía. En plena emergencia habitacional, su objetivo es intentar sacar al mercado todos aquellos inmuebles que estén en desuso para ofertarlos como alquileres protegidos. Para ello, Lakua cuenta con el programa Bizigune, a través del cual los propietarios ceden sus inmuebles a Vivienda a cambio de su gestión y de una renta mensual fija, que ascendía a los 675 euros. El hándicap hasta ahora ha sido que, en pleno estallido de precios, muchos propietarios han preferido ofertar sus pisos en el mercado libre, en busca de rentas mucho más elevadas e inaccesibles para una buena capa de la población.

Para ganar atractivo y aumentar el número de pisos en cartera (Bizigune gestiona 7.375 inmuebles), el Gobierno vasco ha aprobado elevar las rentas que Alokabide paga a los propietarios por poner su vivienda a disposición de la administración. Así lo recoge el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, publicado ayer en el portal de transparencia del Gobierno vasco.

Una vez el texto sea ratificado de manera definitiva, las rentas que los dueños percibirán se incrementarán en todos los casos, aunque de forma especial en los municipios tensionados. Por norma general, el canon alcanzará el 80% del valor que tenga el piso en el mercado hasta un máximo de 700 euros. Ahora bien, en las zonas tensionadas el porcentaje se elevará hasta el 95% del precio medio del alquiler según las estadísticas del Gobierno. En Vitoria de momento esa medida no tendrá efecto porque el indicador se queda en esos 700 euros, aunque los abonos de Lakua podrán subir si lo hacen los precios, como va a pasar en Bilbao -donde Lakua pagará hasta 800 euros - o San Sebastián, donde la cuota mensual será de 965.