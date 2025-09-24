Vitoria se libra de alegaciones a la zona tensionada y avanza en los límites al alquiler

La declaración de Vitoria como zona tensionada para el sector de la vivienda está al caer. La orden con la que el Gobierno vasco ... puso en marcha el proceso para convertir a la capital alavesa en una ciudad con un mercado descompensado entre oferta y demanda ha superado los 20 días de exposición pública sin alegaciones. Así que Vivienda trabaja con un escenario en el que no será necesario hacer ningún trámite antes de hacer oficial la zona tensionada.

Así lo confirmaron portavoces de la consejería de Denis Itxaso y del Ayuntamiento, que prevén que en los próximos días entre al fin en vigor la declaración: primero a nivel autonómico (mediante publicación en en el boletín vasco BOPV) y después en el Boletín Oficial del Estado. Esta declaración, no obstante, no dotará de eficacia completa a esta figura contemplada en la Ley estatal de Vivienda. Para eso será necesario que el Ministerio convierta la medida en ley. La cartera de Isabel Rodríguez ha ido aplicando las zonas tensionadas por tandas -San Sebastián tuvo que esperar a entrar en un lote que incluía a 21 municipios de Navarra y A Coruña- y todo apunta a que Vitoria entrará en otra ristra de localidades que previsiblemente se publiquen en octubre.

Sin tope a los precios

A partir de ahí sí se activarían todas las figuras legales. El Ayuntamiento pondrá en marcha su plan para intervenir en el mercado a fin de abaratar los precios de compras y alquileres durante los tres años. Entre los objetivos del Gabinete Etxebarria está, por ejemplo, la construcción de 2.975 pisos en la ciudad. De estas casi 3.000 nuevas viviendas, el 53% se destinará al alquiler protegido. Los otros pilares de ese «plan de choque» alternan entre medidas punitivas como el recargo de un 50% en el IBI para los pisos vacíos y otras más de corte positivista como las ayudas a la rehabilitación. Además, está pendiente la activación de la ordenanza para permitir pisos en lonjas a pie de calle.

La declaración dará plena eficacia al plan de choque del Gabinete Etxebarria para destensar el mercado de la vivienda en tres años

Pero lo esencial será saber el tope a los precios del alquiler. El índice, que ha sido objeto de choque entre Ayuntamiento y Diputación, está en manos de Eustat y el Ministerio. Son ellos los que tienen que dar con esa cifra límite de referencia.

¿Cuándo puede llegar? La última previsión oficial que dio el Gobierno vasco para el territorio fue «septiembre», pero no hay más que mirar a Gipuzkoa para ver que se retrasará. En la provincia vecina deberían haber estado en mayo y no van a ser oficiales hasta finales de este mes y principios de octubre. La cuestión llegará este viernes al pleno municipal de Vitoria a raíz de una moción impulsada por EH Bildu.