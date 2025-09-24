El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vitoria está a la espera de saber qué limite se pondrá a la renta. F. L.

Vitoria se libra de alegaciones a la zona tensionada y avanza en los límites al alquiler

La orden del Gobierno vasco salva su último trámite y el Consistorio no descarta que la declaración sea firme en los próximos días

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:20

La declaración de Vitoria como zona tensionada para el sector de la vivienda está al caer. La orden con la que el Gobierno vasco ... puso en marcha el proceso para convertir a la capital alavesa en una ciudad con un mercado descompensado entre oferta y demanda ha superado los 20 días de exposición pública sin alegaciones. Así que Vivienda trabaja con un escenario en el que no será necesario hacer ningún trámite antes de hacer oficial la zona tensionada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  5. 5

    La Policía Local «reforzará la vigilancia» en el mercado en Santa Bárbara de Vitoria ante el aumento de robos
  6. 6

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  7. 7

    Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores
  8. 8 Restablecido el servicio del tranvía en Vitoria tras una hora cortado al cruzarse un camión
  9. 9

    Las 'codornices bala' que han logrado frenar los ecologistas de Álava
  10. 10

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria se libra de alegaciones a la zona tensionada y avanza en los límites al alquiler

Vitoria se libra de alegaciones a la zona tensionada y avanza en los límites al alquiler