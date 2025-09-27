Prisión para el maltratador al que le falló la pulsera y acosó a su ex en Vitoria

Mañana debe presentarse en la cárcel de Zaballa. Esa es la fecha límite que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria ha ... impuesto al maltratador que el martes, aprovechando un fallo en su pulsera telemática, alcanzó el portal de su antigua compañera sentimental y hasta le timbró «en varias ocasiones» pese a tenerlo expresamente prohibido por sentencia penal.

Se da la circunstancia asimismo de que este hombre había recuperado la libertad sólo unas horas antes de ese incidente. Había permanecido encerrado los últimos meses por agresiones anteriores a esta misma mujer. No en vano, antes de salir a la calle, funcionarios de la prisión alavesa le colocaron este dispositivo de protección ahora en el foco de la polémica por sus numerosos errores. También le recordaron la prohibición expresa de acercarse a su víctima a menos de 500 metros y que el sistema anudado a su tobillo reflejaría cualquier infracción.

Sin embargo hizo caso omiso a las recomendaciones. «Al poco de presentarse en Vitoria decidió que lo 'mejor' era dirigirse al barrio de Salburua, donde reside su víctima», deslizan con preocupación fuentes policiales y judiciales. Y el mecanismo por el que tantas críticas está recibiendo el Gobierno de Pedro Sánchez -y su ministra de Igualdad en particular- no se activó.

Falló cuando este maltratador condenado entró en la zona de protección. Suele ser habitual que Cometa -el servicio de control telemático que gestiona el seguimiento de estas pulseras a nivel nacional- alerte por precaución a la Ertzaintza o la Policía Local cuando un maltratador se aproxima al límite de sus zonas prohibidas. «Debería haberse activado a los 600-700 metros del piso».

Tampoco hubo alerta cuando se internó a menos de los 500 metros vetados expresamente por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Ni siquiera se encendió cuando esta mujer, horrorizada, comprobó que quién llamaba al portero automático de su portal era su agresor habitual.

Como nadie le contestó, este hombre optó por irse por donde había venido. De hecho, cuando su antigua compañera sentimental se repuso del susto y se armó de valor, telefoneó ella misma a la comisaría de Portal de Foronda.

Este reincidente estaba interno en la prisión alavesa por agresiones previas a esta mujer

La Ertzaintza, que conocía de antemano la puesta en libertad de este maltratador, sólo fue alertada por Cometa cuando el sospechoso se encontraba «a unos 450 metros» de distancia del edificio de la víctima, muy cerca de la zona de protección. De inmediato se enviaron a varios patrulleros a este barrio para tratar de dar con el sospechoso. Pero las batidas de los coches patrullas no dieron fruto alguno. La pulsera no volvió a activarse.

Declaró el jueves

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer fue informado de este altercado. En base a la declaración incriminatoria de la víctima y el informe de la Policía autonómica, sus responsables convocaron al sospechoso del «quebrantamiento» la mañana del jueves. Éste se presentó puntual. Y ante la rotundidad de las evidencias en su contra, nada pudo alegar.

El dispositivo de protección sólo se activó cuando este hombre ya se había ido del portal

Debido a la celeridad con que quebrantó su orden de alejamiento, apenas unas horas, el juez le informó de que le daba un plazo de «tres días» para retornar «de forma voluntaria» al centro penitenciario de Álava. Es decir, tiene hasta mañana domingo para presentarse 'motu proprio'. En el supuesto de no hacerlo, desde el Palacio de Justicia emitirán una orden de busca y captura a su nombre. De modo paralelo, este juzgado solicitó a la Ertzaintza que «ponga escolta» a la víctima hasta que su situación se normalice.

Una portavoz del Departamento vasco de Justicia, al cargo de las instituciones penitenciarias, adelanta que «cuando regrese le serán retirados todos los privilegios pasados». Entre esa nueva situación, «por supuesto se le cancelará cualquier permiso». De modo paralelo, la Ertzaintza

Otras víctimas alavesas de violencia de género consultadas por este periódico coinciden en denunciar que «las pulseras fallan todavía. A veces se activan sin razón aparente».