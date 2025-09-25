Un maltratador sale de prisión y llega al portal de su víctima en Vitoria al fallar su pulsera Llegó hasta el portal y tocó el timbre en varios ocasiones

Las pulseras antimaltrato del Gobierno de Pedro Sánchez siguen fallando. El martes, un condenado por violencia de género salió en libertad de la prisión alavesa de Zaballa provisto de uno de estos dispositivos telemáticos y con la prohibición expresa de acercarse a menos de 500 metros de su antigua compañera sentimental.

Según ha sabido este periódico, nada más pisar Vitoria se encaminó hacia el domicilio de esta mujer. El dispositivo de alarma no se activó ni cuando penetró en la zona de protección (a unos 600-700 metros de los lugares prohibidos) ni en el área de exclusión (los 500 metros fijados en este caso por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria). Fuentes del entorno de esta víctima de violencia machista aseguran que este exrecluso «llegó hasta el portal y tocó el timbre en varios ocasiones».

Al no obtener respuesta, este maltratador optó irse. Ahí, Cometa, el servicio de control telemático que gestiona el seguimiento de estas pulseras a nivel nacional, sí alertó a la Ertzaintza. Al parecer lo hizo cuando el sospechoso ya se encontraba «a unos 450 metros» de distancia del edificio de su antigua compañera sentimental, cerca ya de la zona de protección.

Los patrulleros enviados no localizaron al sospechoso, quien consiguió escabullirse. Ayer, la Delegación del Gobierno no supo dar una explicación sobre este presunto incidente. Por su parte, el Departamento vasco de Justicia confirmó la puesta en libertad de este hombre y la colocación previa del dispositivo telemático «por protocolo». Según explicó a EL CORREO una portavoz autorizada, «si se prueba este incumplimiento, evidentemente tendrá que volver a prisión».

Otras víctimas alavesas de violencia de género consultadas por este periódico coinciden en denunciar que «las pulseras fallan todavía. A veces se activan sin razón aparente».