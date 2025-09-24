Primeras imágenes del rodaje de 'Kraken', con Alejo Sauras y Maggie Civantos como protagonistas

Kraken vuelve al set. El rodaje de 'El libro negro de las horas', nueva adaptación cinematográfica de la obra de la vitoriana Eva García Sáenz ... de Urturi, ha arrancado estos días en Madrid con Alejo Sauras en el papel de Unai López de Ayala (Kraken) y Maggie Civantos en el rol de la inspectora Estíbaliz Ruiz de Gauna. Como traslada la productora Isla Audiovisual, este proyecto supone un auténtico «homenaje al mundo literario y bibliófilo con grandes dosis de suspense». Un 'thriller' de misterio y acción que parte del libro homónimo de la reconocida autora publicado hace tres años y que se convirtió en un éxito de ventas.

Ampliar Alejo Sauras, protagonista de 'El libro negro de las horas'. Natalia García

De hecho, para muchos está considerado como una de las mejores novelas protagonizadas por el inspector de la Ertzaintza que empezó a darse a conocer con la saga 'El silencio de la ciudad blanca'. Bajo la dirección de Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, la película se propone llevar a la pantalla una historia que se inicia con una llamada inquietante. A Kraken le anuncian que tan solo dispone de una semana para encontrar el legendario 'Libro Negro de las Horas', pieza única de la bibliofilia, a cambio de salvar la vida de su madre, fallecida hace más de cuarenta años. Esta grabación en Madrid pasa por lugares como el Instituto Cervantes o la Cuesta de Moyano antes de dar el salto a la capital vasca. En Vitoria se colocarán los focos en lugares insignes como la Fundación Sancho el Sabio, la plaza de la Virgen Blanca o la Escuela de Artes y Oficios.

La cinta cuenta en su reparto con Natalia Rodríguez, Natalia Millán y Fernando Soto, entre otros. Se prevé que la grabación dure nueve semanas. La conexión de Sáenz de Urturi con Vitoria y su predilección por Álava como escenario hacen de este título un reclamo especial para los vecinos del territorio. De hecho, tanto la escritora como el actor Alejo Sauras participaron en la despedida del FesTVal hace unas semanas. Entonces, el actor avanzó que se trata de un personaje «muy complejo y con muchas aristas». «Tiene un mundo interior muy extenso que expone muy poco». Sáenz de Urturi, que anunció que trabaja en un nuevo volumen de la serie 'Kraken' destacó entonces que «tanto Alejo como Kraken tienen alma, así que va a llevar el personaje muy bien».