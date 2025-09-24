El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alejo Sauras y Maggie Civantos protagonizan 'El libro negro de las horas'. Carlos Pérez

Primeras imágenes del rodaje de 'Kraken', con Alejo Sauras y Maggie Civantos como protagonistas

La adaptación de la aclamada novela de Eva García Sáenz de Urturi se llevará a cabo entre Madrid y Vitoria. Cuenta con la dirección de Manuel Sanabria ('La coleccionista') y Joaquín Llamas

Ramón Albertus

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:41

Kraken vuelve al set. El rodaje de 'El libro negro de las horas', nueva adaptación cinematográfica de la obra de la vitoriana Eva García Sáenz ... de Urturi, ha arrancado estos días en Madrid con Alejo Sauras en el papel de Unai López de Ayala (Kraken) y Maggie Civantos en el rol de la inspectora Estíbaliz Ruiz de Gauna. Como traslada la productora Isla Audiovisual, este proyecto supone un auténtico «homenaje al mundo literario y bibliófilo con grandes dosis de suspense». Un 'thriller' de misterio y acción que parte del libro homónimo de la reconocida autora publicado hace tres años y que se convirtió en un éxito de ventas.

