Manuel Sanabria, Eva Sáenz de Urturi, Alejo Sauras y Bárbara Vayá en la presentación de la película FesTVal

Alejo Sauras: «Kraken es un personaje con muchas aristas»

La autora de la saga, Eva García Sáenz de Urturi, ha adelantado que habrá una sexta novela «ambientada en Vitoria»

Ania Ibañez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:07

El FesTVal se despide a lo grande con un adelanto sobre la película 'Kraken: El Libro Negro de las Horas'. El Palacio Europa ha sido ... el elegido este sábado para presentar los entresijos de la que será la adaptación cinematográfica de la cuarta novela de esta saga best-seller escrita por Eva Sáenz de Urturi y que tomará las calles de Vitoria a finales de septiembre, tras rodar en Madrid. En ella participarán Alejo Sauras, en el papel de Unai López de Ayala (Kraken), Maggie Civantos, quien no ha podido acudir a la presentación por motivos personales, como Estíbaliz Ruíz de Gauna, y Natalia Rodríguez, que interpretará a Mencía Madariaga.

