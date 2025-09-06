Alejo Sauras: «Kraken es un personaje con muchas aristas»

El FesTVal se despide a lo grande con un adelanto sobre la película 'Kraken: El Libro Negro de las Horas'. El Palacio Europa ha sido ... el elegido este sábado para presentar los entresijos de la que será la adaptación cinematográfica de la cuarta novela de esta saga best-seller escrita por Eva Sáenz de Urturi y que tomará las calles de Vitoria a finales de septiembre, tras rodar en Madrid. En ella participarán Alejo Sauras, en el papel de Unai López de Ayala (Kraken), Maggie Civantos, quien no ha podido acudir a la presentación por motivos personales, como Estíbaliz Ruíz de Gauna, y Natalia Rodríguez, que interpretará a Mencía Madariaga.

Aunque la productora Bárbara Vayá no ha querido concretar la fecha de inicio del rodaje en Vitoria, que arrancará en las calles madrileñas el 15 de septiembre, sí que han especificado que éste se extenderá durante nueve semanas y se utilizarán «entornos naturales» porque «tenemos ese cariño que nos ha transmitido Eva hacia la capital alavesa». Manuel Sanabria, director del film, ha añadido que se rodará en «el exterior de la Catedral Vieja, la Virgen Blanca y la Cuchi», entre otros lugares emblemáticos.

«Vitoria es un lugar imprescindible de la saga, me estoy apoyando muchísimo en esta tierra para mi personaje», ha subrayado Alejo Sauras, que se meterá por primera vez en la piel de Kraken, un papel que ha descrito como «muy complejo y con muchas aristas», algo que le ilusiona a la hora de trabajar porque tiene «mucha miga». «Es una persona con un mundo interior muy extenso y que cuenta muy poco lo que le ocurre por dentro», algo con lo que el actor se siente identificado. Eva García Sáenz de Urturi se ha mostrado de acuerdo, puesto que «tanto Alejo como Kraken tienen alma, así que va a saber llevar el personaje».

Un «reseteo» de la saga

La decisión de «resetear» la historia y comenzarla a partir de la cuarta novela en vez de retomarla después de la película de 'El Silencio de la Ciudad Blanca' se debe a «el mundo de la bibliofilia, que nos interesaba mucho», ha explicado el director Manuel Sanabria. «Ha supuesto un reto para exponer lo ocurrido en los tres libros anteriores, pero creo que lo hemos conseguido». Para Eva Sáenz González de Urturi, «la segunda y tercera novelas son imposibles de adaptar» debido a la complejidad de la trama y «los presupuestos que se manejan en España».

La autora ha adelantado en primicia que «habrá una sexta novela de Kraken y estará ambientada en Vitoria». Todavía no se sabe el título de la obra ni cuál será la portada, pero sí que tratará «sobre un tema más intergeneracional». Una novela que quizás llegue a la gran pantalla o a la pequeña, ya que la productora Bárbara Vayá ha dejado caer que están abiertos a «hacer una serie de Kraken en alguna plataforma» tras el estreno de 'El Libro Negro de las Horas' «en el primer trimestre de 2026, posiblemente a mediados de año».