El 'nagusi' Enrique Sarasa supervisa la primera salida de los ertzainas en Vitoria. El Correo

Aniversario

La primera ronda de la Ertzaintza en Vitoria

1 de septiembre de 1995 ·

Hace justo 30 años, 45 agentes se estrenaron en las calles de la capital de Euskadi con más ganas que medios. Sufrieron el acoso de la izquierda abertzale

David González

David González

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:25

Fue la última en llegar a Vitoria y en la actualidad, treinta años después, se ha afianzado como el cuerpo policial con más intervenciones ... y mayor número de efectivos. La Ertzaintza anda de aniversario. Mañana apagará 30 velas como vecina destacada de la capital de Euskadi. El 1 de septiembre de 1995 a las 0.00 horas, 45 agentes –adscritos a las primeras promociones– salieron a nuestras calles repartidos en dieciocho Renault 19, un par de furgonetas y con más voluntad que medios técnicos.

