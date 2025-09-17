El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iñaki García Calvo e Iñaki Oyarzabal, junto a la furgoneta con la que recorrerán los barrios de Vitoria. PP

El PP recorrerá Vitoria con una furgoneta rotulada con el lema 'Fuera okupas y delincuentes'

Iñaki García Calvo dice que «hay que hablar claro. La gente está harta de la inseguridad que vive la ciudad»

David González

David González

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:47

El PP vitoriano recorrerá los barrios de la capital alavesa para concienciar sobre lo que considera «un grave problema de seguridad», centrado en los okupas ... y en los delincuentes. En especial, los multirreincidentes. Lo hará en una furgoneta con un lema 'Fuera okupas y delincuentes'. Con esos recorridos, Iñaki García Calvo y los concejales de su formación pretenden pulsar el sentir ciudadano.

