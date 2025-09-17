El PP recorrerá Vitoria con una furgoneta rotulada con el lema 'Fuera okupas y delincuentes'

El PP vitoriano recorrerá los barrios de la capital alavesa para concienciar sobre lo que considera «un grave problema de seguridad», centrado en los okupas ... y en los delincuentes. En especial, los multirreincidentes. Lo hará en una furgoneta con un lema 'Fuera okupas y delincuentes'. Con esos recorridos, Iñaki García Calvo y los concejales de su formación pretenden pulsar el sentir ciudadano.

«Hay que hablar claro. La gente está harta de la situación de inseguridad que vive nuestra ciudad y pide medidas contundentes», ha subrayado el líder municipal de los populares en la plaza de la Virgen Blanca, donde esta mañana de miércoles han presentado esta iniciativa para Vitoria.

«El incremento de los delitos y las okupaciones es exponencial, genera miedo y altera la convivencia. PSE y PNV llevan años sin tomar medidas. Queremos una Vitoria-Gasteiz segura», ha agregado Iñaki Oyarzabal, presidente del PP alavés.

Durante las próximas cuatro semanas, esta furgoneta recorrerá la práctica totalidad de los barrios de la capital del País Vasco con el cometido de poner el acento sobre esta situación y recabar información de los propios vecinos. «Queremos dar a conocer nuestra tolerancia cero a okupas y delincuentes y la posibilidad de que aquellas personas afectadas puedan llamarnos y denunciar situaciones de inseguridad».

Frenar la multirreincidencia

Las medidas propuestas por el PP para paliar este fenómeno son «aumento del número de efectivos, mayor presencia de la Policía en la calle, freno a la okupación ilegal, refuerzo de unidades especializadas, endurecer las leyes para frenar la multirreincidencia y más cacheos y detenciones por portar armas blancas». En este contexto, desde junio, el Ayuntamiento tiene un plan específico contra los robos con violencia debido a su importante aumento.

Por su parte, García Calvo ha insistido en que esta iniciativa responde a que «la seguridad de los vitorianos es nuestra prioridad y si la alcaldesa (en referencia a Maider Etxebarria) no actúa, lo haremos nosotros cuando lleguemos al Gobierno». Las elecciones municipales están previstas para el primer semestre de 2027.

«El que roba, fuera, el que okupa, también. Nuestra ciudad no puede ser destino de delincuentes, la gente está harta de la situación de inseguridad que vive nuestra ciudad y pide medidas contundentes», ahondó. Además de recorrer los barrios, su formación ha dispuesto un número de teléfono, el 620 14 58 64. Será atendido por el propio Iñaki García Calvo y su equipo de concejales «para que cualquier ciudadano que quiera, pueda trasladarnos cualquier problema de seguridad» y «poder así llevar su voz y sus problemas al Ayuntamiento y exigir soluciones».

Donde más suben los delitos

En este punto, García Calvo ha remachado que «Vitoria se ha convertido en la capital de provincia española donde más han crecido los delitos presenciales». Así lo ha reflejado el Ministerio del Interior en su último Balance de Criminalidad, correspondiente al primer semestre de este año.

El líder de los populares vitoriano ha agregado que la ciudad «sufre ya más de 53 delitos al día, es el dato más alto de toda la historia, y supone una subida del 8,9% respecto al mismo periodo de 2024, según datos de Ertzaintza y Policía Local».

El portavoz de PP Vitoria ha insistido en que «las personas mayores tienen que poder ir seguras por la calle, las familias tienen que poder estar tranquilas mientras sus hijos salen por la noche y los jóvenes tienen que poder salir sin miedo a que les roben o les agredan».

A pesar de este panorama, García Calvo ha censurado que «la alcaldesa sigue negando la realidad, afirmando que Vitoria es una ciudad segura». Para el líder popular, «la inseguridad es uno de los principales problemas de la ciudad en este momento y lo primero que hay que hacer es reconocer que existe un problema para enfrentarse a él». En este sentido, desde hace unos días, la Ertzaintza y la Policía Local realizan vigilancias específicas en varios barrios de la ciudad para intentar poner coto a los asaltos a personas mayores.