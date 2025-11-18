El PP alavés exige una rebaja fiscal para apoyar las cuentas forales

La negociación presupuestaria en Álava, donde el Gobierno en minoría de PNV y PSE requiere de algún apoyo de la oposición, no se antoja nada ... fácil. Desde luego no con el Partido Popular. Así lo refleja la valoración realizada por Iñaki Oyarzabal, que no comparte las grandes líneas del proyecto presupuestario de jeltzales y socialistas. «Son unos presupuestos diseñados para repetir el acuerdo con Bildu, un modelo que castiga a las clases medias», ha recriminado el presidente del PP alavés en una comparecencia este martes.

Cualquier alianza con los populares, ha remarcado, debe pasar inevitablemente por una «rebaja de los impuestos». Preguntado por el escenario del año pasado, donde los conservadores facilitaron la aprobación de las medidas tributarias del Ejecutivo, «este año no lo podemos abordar si no es con una rebaja de los impuestos», ha reiterado.

De entrada, ha calificado las cifras del proyecto de Cuentas (con un total que asciende a 727 millones para 2026) de «preocupantes». Ha criticado que «el gasto crece a un ritmo del 7% anual» mientras las arcas forales encadenan un récord de recaudación tras otro, algo que «va acompañado de una pérdida grave del poder adquisitivo de las familias». Según ha lamentado, las administraciones «cada vez tienen más recursos» mientras las familias y trabajadores «cada vez menos poder adquisitivo».

«En seis años los presupuestos han crecido un 50%. ¿Los sueldos han subido un 50%?», ha cuestionado. «Se está exprimiendo y castigando a las clases medias» con un modelo que, a juicio del dirigente, conduce al territorio al «declive». «Aquí no tenemos un problema de recursos, es de mala gestión», ha censurado.

Vivienda e industria

Oyarzabal ha reprochado que en el plan económico confeccionado por el Gobierno foral «no crece la inversión y no se abordan los principales problemas» que afronta el territorio alavés. «La inversión en proyectos estratégicos es raquítica», ha afeado. Ello es fruto, a su juicio, de un «problema de gestión» en el que «siguen aumentando la estructura y el gasto corriente y los superfluos». Además, «no se reduce la deuda». Y mientras, ha ahondado, no hay una mejora de los servicios públicos «sino todo lo contrario». «Cuanto más dinero tienen, peor gestionan».

Pese a este negativo diagnóstico, Oyarzabal no cierra la puerta a acordar. «No nos cerramos a nada», ha señalado, anunciado que desde la formación se presentarán propuestas al plan económico. Las principales, además de esa rebaja fiscal, se centrarán en la reducción del gasto «superfluo», abordar «en serio» el problema de la vivienda, apoyar más a los autónomos, la revitalización del comercio y más respaldo a la industria, a proyectos «estratégicos y tractores para retener el talento». Apuestan también por «reforzar» las políticas de cuidados, junto con propuestas «más importantes de apoyo» al sector primario.