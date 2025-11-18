El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Un chorro polar dejará temperaturas bajo cero y nieve en Álava

El PP alavés exige una rebaja fiscal para apoyar las cuentas forales

Oyarzabal censura que el proyecto presupuestario de PNV y PSE está «diseñado para repetir el acuerdo con Bildu» y «castiga a las clases medias»

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:14

La negociación presupuestaria en Álava, donde el Gobierno en minoría de PNV y PSE requiere de algún apoyo de la oposición, no se antoja nada ... fácil. Desde luego no con el Partido Popular. Así lo refleja la valoración realizada por Iñaki Oyarzabal, que no comparte las grandes líneas del proyecto presupuestario de jeltzales y socialistas. «Son unos presupuestos diseñados para repetir el acuerdo con Bildu, un modelo que castiga a las clases medias», ha recriminado el presidente del PP alavés en una comparecencia este martes.

