PNV y PSE vuelven a chocar por el centro de refugiados de Vitoria pero aparcan su pulso con el límite a los alquileres

PNV y PSE, socios de Gobierno en las instituciones alavesas y vascas, han vuelto a reflejar el abismo que les separa en materia migratoria y ... concretamente con el centro de refugiados que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está construyendo en Vitoria, en el inmueble de la antigua clínica Arana. El polémico equipamiento ha vuelto a centrar un intenso cruce de reproches en el Pleno del Ayuntamiento de este viernes, donde los socialistas se han quedado solos en su defensa mientras el resto de fuerzas han reclamado, cada uno con diferentes posicionamientos y argumentarios, que se frene o se replantee la instalación.

El debate ha regresado a la plaza de España dos semanas después de que la alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, solicitara al Ministerio reducir las plazas del centro (de 350 a 200) alegando que así se ajustaría mejor a los recursos de la ciudad. Apenas un día después, el PNV reaccionó exigiendo la paralización del «macrocentro» a través de la presidenta jeltzale en Álava. El asunto se ha discutido en el Pleno a instancias del PP, con una moción para reclamar al Gobierno de España que «paralice de forma inmediata y definitiva» el centro. Los servicios públicos de Vitoria y Álava «están absolutamente saturados y vamos a tener una presión insostenible sobre esos recursos», ha alertado la edil popular Marta Alaña, que ha subrayado que «ningún grupo de este pleno defiende ese centro con ese modelo». Sin embargo, nadie ha apoyado su iniciativa.

Los peneuvistas han coincidido en reclamar en su propia enmienda -que tampoco ha recibido respaldo de ningún partido- la «paralización del macrocentro por ser un modelo insostenible, inadecuado y contrario al modelo vasco de acogida». La portavoz jeltzale y teniente de alcaldesa Beatriz Artolazabal ha censurado que el Gobierno de Madrid «anuncia el centro pero no explica qué va a pasar posteriormente, esas personas van a necesitar vivienda, atención sanitaria... y me preocupa, las instituciones vascas y el Ayuntamiento van a tener que asumir todo esto». Los populares han recriminado al PNV que «en 2023 aprobaron los Presupuestos (Generales del Estado) que llevaban este macrocentro. Ahora piden la paralización cuando llevamos 8 meses de ejecución. Se han caído del caballo», ha criticado Alaña.

Por su parte, el PSE ha reclamado (también sin éxito y a través de su propia enmienda) al «conjunto de instituciones competentes» que «colaboren para su adecuación a la realidad del número de personas necesitadas de protección internacional». «El recurso de Arana contará con un modelo de atención integral, el modelo está validado a nivel internacional, funciona en otros sitios», ha manifestado el concejal socialista Pascual Borja, que se ha quedado solo en la defensa del equipamiento. PSE y PNV sí han coincidido en una cosa: cargar contra el «discurso del miedo» y la «xenofobia» del PP. «Con este discurso de odio se convierten en la marca blanca de Vox», les ha abroncado la propia regidora, que no suele intervenir en los plenos.

«No es un modelo adecuado»

Este nuevo desencuentro entre nacionalistas y jeltzales a cuenta del centro de Arana se produce después de que en la jornada precedente reflejaran un aparente acercamiento de posiciones en materia de política migratoria en el Parlamento vasco.

Mientras, con un texto más ambiguo, EH Bildu ha pedido al Ministerio que «deje de avanzar de forma unilateral en el proyecto». «Este modelo no es el que defendemos, no es adecuado» y es fruto de una «decisión unilateral tomada en Madrid que no tiene en cuenta a los acogidos ni a Vitoria», ha recriminado Rocío Vitero. Su propuesta tampoco ha encontrado apoyo de otros partidos; lo mismo que la moción de Elkarrekin Podemos, que ha solicitado al Gobierno central que «se consensúe para el centro un modelo adecuado para Vitoria». Al igual que los partidos del Gobierno municipal, abertzales y morados han cargado contra el «discurso racista y de inseguridad» de los populares.

Pese a las posturas alejadas que mantienen PNV y PSE en el centro de Arana, los socios del Ejecutivo local han demostrado mejor sintonía en el tema de la limitación del precio de los alquileres. Un asunto que motivó hace poco otro encontronazo entre la alcaldesa socialista, que pidió a la Diputación agilizar trámites, y el diputado general jeltzale, que le replicó señalando que ya ha hecho sus deberes y le pidió «no generar confusión».

En este caso el debate lo ha planteado EH Bildu, que apremiaba a la Diputación, el Ministerio de Vivienda y al resto de administraciones competentes a «realizar los trabajos necesarios para que el Índice de Precios de Referencia del Alquiler esté disponible», y al Gobierno local a «aplicar la limitación de los precios tan pronto como sea posible». «Deberíais aclarar si existe compromiso de limitar precios», ha instado desde la coalición el concejal Xabier Ruiz de Larramendi.

PSE y PNV han reaccionado a esta iniciativa, esta vez sí, con un posicionamiento conjunto de un único punto para instar a las instituciones «a continuar realizando los trabajos» para que ese Índice de Precios esté disponible en «el menor tiempo», pero sin recoger la otra exigencia de los soberanistas. La tardanza en el cálculo de ese índice de precios obedece a la «importante complejidad que tiene el procedimiento», ha explicado el concejal peneuvista César Fernández de Landa, que ha negado cualquier rifirrafe con sus socios de Ejecutivo vitoriano en este tema. El Gobierno municipal, ha afirmado el representante peneuvista, «goza de muy buena salud», ha subrayado.

«El sentido de nuestra enmienda es que (el índice de referencia) pueda estar cuanto antes», ha abundado el socialista Borja Rodríguez. «Debatimos la rapidez en aplicarse los índices, ya no en si aplicar zonas tensionadas, un cambio de fondo muy relevante», se ha congratulado.