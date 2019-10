Los diez planes que debes tener en cuenta para exprimir este fin de semana en Álava Las fiestas en El Pilar, el concierto de Gatibu, el Dinosaurs Tour, el Festival Internacional de Teatro y la Feria de la Alubia Pinta Alavesa forman parte de la oferta cultural y de ocio de los próximos días NURIA NUÑO Jueves, 10 octubre 2019, 17:09

1 Desde el jueves El viaje a Anantapur de García Rodero

La plaza de la Virgen Blanca acoge desde este jueves, 10 de octubre, 'Tierra de sueños', que muestra sin complejos la singularidad y asimetría del mundo rural de India a través de una serie de fotografías que llevan el sello inconfundible de Cristina García Rodero. Esta muestra es fruto del trabajo desarrollado en 2015 por la fotógrafa manchega, que durante dos meses trabajó en Anantapur. Precisamente, la exposición tiene como objetivo dar voz a las mujeres de comunidades rurales de esa región india (Andhra Pradesh) y poner de relieve su poder de transformación de las comunidades donde viven. La muestra, organizada por la Obra Social La Caixa, con la colaboración de la Fundación Vicente Ferrer, permanecerá en la céntrica plaza vitoriana hasta el 6 de noviembre. Las visitas guiadas, para el público general, tendrán lugar los sábados (18.00 horas) y los domingos (12.00 horas). Los 'tour' guiados dirigidos a grupos escolares y otros colectivos se harán, de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas y, por las tardes, de 16.00 a 18.00 horas. En este caso, es preciso solicitar cita previa en el teléfono 900801137.

Una de las fotografías que integran la muestra 'Tierra de Sueños'. / Cristina García Rodero

2 Viernes, sábado y domingo El Pilar se sumerge en la fiesta

Un campeonato de petanca y un pintxo pote, animado por la magia, han servido estos últimos días para que los vecinos de El Pilar vayan calentando motores para disfrutar a tope de las fiestas de este barrio vitoriano que, oficialmente, dan comienzo este viernes, 11 de octubre (20.00 horas), con la salida desde la sede de la asociación de vecinos, en la calle Lima, de 'Satorra'. El acto estará animado por un pasacalles con la Banda de Salinas. Entre las 20.00 y 23.30 horas, se celebrará en la plazuela de la calle Nicaragua un concierto con tintes rockeros de la mano de Garufa Rock Argentino y Endgame. La jornada festiva se completará con una degustación gastronómica ofrecida por las sociedades Hamabost, Ametza y Las Pampas en la sede del colectivo vecinal.

La Casa de Aragón celebró en 2018 la festividad del Pilar con el grupo de jotas Virgen de la Peña, de Calatayud. / E. C.

El programa festivo del fin de semana llega también cargadito de propuestas. El sábado, 12 de octubre, el día arrancará, a las once de la mañana, con una gymkana ciclista de Escuelas de Ciclismo. A esa misma hora, se abrirá en la calle Panamá la feria artesanal y comenzará el trofeo de baloncesto junior femenino C. B. Araba en el polideportivo Divino Maestro. La jornada matinal se cerrará con una actuación de la Banda Municipal de Música. Además, a las cinco de la tarde, se inaugurará en la calle Caracas la cancha desarrollada por el proyecto comunitario Pompa 945. El campeonato de rana, los bailables con la Orquesta Tsunami y un trofeo de balonmano servirán de preámbulo al concierto de Berriztu en la plazuela de la calle Nicaragua. El fin de semana festivo se cerrará el domingo con el XXIX trofeo de fútbol aficionado C. D. Gure Auzune (10.00 horas, La Vitoriana) y bailables con la Orquesta Tsunami (18.15 a 22.15 horas), en la plaza situada entre las calles Puerto Rico y Venezuela.

3 Viernes y sábado Pedalea a la berrea

La naturaleza nos brinda grandes imágenes en otoño en el parque vitoriano de Salburua. Las hojas de los árboles caen, las balsas del humedal empiezan a llenarse y es también momento para disfrutar de uno de los espectáculos más fascinantes del año: la berrea. Este entorno servirá de escenario a tan singular 'evento'. Para quienes quieran convertirse en espectadores de este amoroso ritual, el Centro de Estudios Ambientales (CEA) pone a su alcance la posibilidad de realizar dos visitas guiadas al anochecer -viernes y sábado, de 19.00 a 20.30 horas-, por Salburua en un medio de locomoción sostenible: la bicicleta. Los interesados deben inscribirse con antelación en la página web municipal.

Un ciervo mira a la cámara en las Estribaciones del Gorbea durante la berrea. / Igor Aizpuru

4 Viernes Homenaje a los misioneros vascos

La iglesia de San Pedro alberga este viernes (20.00 horas) un concierto especial que servirá para rendir tributo a los misioneros vascos. La Coral Manuel Iradier y el organista Floren Unzueta deleitarán a los asistentes con un recital en el que se podrán escuchar piezas de Vicente Goicoechea, Domenico Zipoli o Johann Sebastian Bach, entre otros. La acústica del templo vitoriano permitirá apreciar la calidad de las voces coralísticas, así como las notas musicales de uno de los históricos órganos mejor conservados de la capital alavesa. El acceso al concierto es libre hasta que se complete el aforo de la iglesia.

La Coral Manuel Iradier participará en el recital. / E. C.

5 Viernes Gatibu en la Jimmy Jazz

La sala Jimmy Jazz ha programado para este viernes un concierto de Gatibu. La banda vizcaína presentará su nuevo trabajo discográfico 'Azken Indioak'. Se trata de un ejercicio de «autoconciencia, una reflexión hacia el pasado, el presente y el futuro. Y es, además, todo un salto en su carrera. ¿El motivo? El grupo ha cruzado el Atlántico para grabar siete nuevas canciones en un estudio desconocido, el Sonicranch de Texas (Éstados Unidos), y con un productor con el que hasta ahora nunca habían trabajado, Santi García, que ha colaborado con Delorean, La M.O.D.A, Standstill, Nueva Vulcano, The New Raemon y The Unfinised Sympathy; entre otros. Las puertas del recinto se abrirán a las 21.00 horas.

Alex Sardui, cantante de Gatibu, durante un concierto. / P. Urresti

6 Sábado y domingo Dinosaurios en el Iradier Arena

Dinosaurs Tour, la considerada mayor exposición itinerante de dinosaurios animatrónicos, visitará por primera vez Vitoria este 12 de octubre, jornada en la que se inaugura esta muestra prehistórica en el Iradier Arena, que podrá visitarse el sábado y el domingo. Quienes se acerquen al céntrico espacio multiusos podrán ver réplicas de Triceratops, Tiranosaurios, Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaurios, Espinosaurio, Diplodocus, además del famosísimo Tiranosaurio Rex, entre muchos otros. Además de una treintena de piezas inéditas a tamaño real y animatrónicas -que simularán el aspecto y el comportamiento de estos animales prehistóricos-; se realizarán proyecciones didácticas sobre el modo de vida de esta fauna prehistórica... y habrá sorpresas.

Los dinosaurios animatrónicos podrán verse este fin de semana en el Iradier Arena. / E. C.

7 Sábado y domingo La vendimia en primera persona

El alavés Félix María Samaniego, que llegó a convertirse en uno de los mejores fabulistas españoles de todos los tiempos, nació en Laguardia el 12 de octubre de 1745, en el seno de una familia noble. Este fin de semana, justo tres siglos más tarde, y bajo el Palacio de los Samaniego, hogar en el que habitó el aristócrata, se le rendirá un nuevo homenaje. Este sábado y domingo, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, la Bodega El Fabulista -el único establecimiento abierto al público que trabaja las uvas dentro de las murallas de la villa de Laguardia- abrirá sus puertas a todos aquellos que quieran protagonizar uno de los momentos clave en el proceso de elaboración del vino: el pisado de la uva.

Este ritual arrancará el sábado, a las 09.00 horas, en el lagar de la bodega, a pie de calle, donde nada menos que 23.000 kilos de uva tempranillo esperarán a ser pisadas. Los visitantes podrán aprender todos los detalles del método tradicional de maceración carbónica a lago abierto, mientras participan en los procesos de mango, vuelta, remango y prensado de la uva. Además, se realizarán numerosas visitas guiadas, algunas de ellas teatralizadas.

La uva, protagonista este fin de semana en Samaniego. / Igor Martín

8 Sábado Las 'Vermut Sessions' de Hell Dorado

Hace ya un año que Hell Dorado se apunta al vermú. La sala de Oreitiasolo vuelve a abrir sus puertas este sábado, a las 13.00 horas, con motivo de la programación bautizada como 'Hell Dorado Vermut Sessions'. En esta ocasión, la sesión estará protagonizada por la estadounidense Kim Lenz; una compositora, cantante y guitarrista, considerada una de las pioneras del rockabilly. El precio de la entrada es de 10 euros para los socios. El pase anticipado cuesta 12 euros, mientras que si se adquiere el ticket en taquilla el precio asciende a 15 euros.

La guitarrista Kim Lenz actuará en Hell Dorado. / Promocional

9 Domingo Sabrosas pintas en Pobes

Un año más -y ya van veinticinco-, este fin de semana se va a rendir culto a la sabrosa pinta alavesa en Pobes. A las diez de la mañana, se dará el pistoletazo de salida a una de las ferias más longevas de la provincia, organizada por el Ayuntamiento de Ribera Alta. Desde primera hora, la plaza de la localidad acogerá la feria de artesanía y de productos típicos del país; y, desde las 10.30 horas, se expondrá maquinaria agrícola y ganado. La llamada a la fiesta correrá por cuenta de Toti Martínez de Lezea, que ejercerá como pregonera de esta XXV edición. Su intervención será a las 12.15 horas.

A lo largo de la jornada, que estará amenizada por el incombustible Luis Mari Bengoa, se sucederán un buen puñado de actividades como, por ejemplo, el Campeonato de Aizkolaris, la exhibición de harrijasotzailes y el VIII Campeonato de Irrintzis. Una vez pasado el mediodía, la Federación de Sociedades Gastronómicas Boilur ofrecerá la tradicional degustación popular de alubia pinta alavesa; de la que se repartirán 2.000 raciones. Por la tarde, será el turno para el deporte: el Festival de Pelota de Pobes acogerá dos partidos.

La Feria de la Alubia Pinta Alavesa arrancará en Pobes a las diez. / Rafa Gutiérrez

10 Domingo 'Varietés' en Salburua

El teatro del centro cívico Salburua alberga este domingo, a partir de las siete de la tarde, una nueva función enmarcada dentro del programa Auzo Eszena. Tadir Teatro presenta 'Gasteiz Varietés 2019'. En esta sexta edición, el mundo de las variedades abre su puerta a su hermano mayor: el circo. La función está dirigida al público familiar. El precio de las entradas es de 5 euros. Éstas se pueden adquirir a través de la página web del Ayuntamiento de Vitoria o en los centros cívicos de la capital alavesa.