Pillan a dos ladrones cuando robaban cable en las obras de Los Herrán

Un par de delincuentes habituales vieron en las obras de la calle Los Herrán, en Vitoria, una oportunidad de negocio. La madrugada de ayer, ... lunes, sobre las 4.00 horas, se internaron en un tramos aún de reforma, a la altura de la antigua estación de autobuses.

Se dedicaron a levantar arquetas. Presuntamente buscaban hacerse con el cableado instalado bajo el suelo, por el que chatarrerías sin escrúpulos pagan 6,50 euros si está pelado y sólo 1,80 con recubrimiento. Tanto ruido hicieron que, al menos, un vecino alertó al 092.

Según ha sabido este periódico de fuentes internas de Aguirrelanda, varias patrullas de la Policía Local es cercaron. Fueron pillados 'in fraganti', con unos 25 metros de cable en su poder, unas tenazas de corte y un destornillador.

Identificados

«No les dio tiempo a sacar más gracias a esa llamada ciudadana», agradecen policías locales conocedores del caso. «Además, sólo se centraron en el cable de masa, que no da descargas». O sea, sabían lo que hacían. Se trata de dos «delincuentes habituales».

Debido a la escasa entidad de lo sustraído, sólo fueron identificados. El atestado policial, eso sí, ha sido presentado al juzgado de guardia para que adopte medidas legales contra ambos. El cable robado será sustituido por la empresa concesionaria y los desperfectos ocasionados, reparados.