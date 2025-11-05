Pessoa viaja a la Euskadi actual

Ramón Albertus Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:26 | Actualizado 11:34h. Comenta Compartir

Pessoa viaja hasta el País Vasco actual, ha aprendido euskera y se maneja con las redes sociales. De esa singular premisa parte 'Harrimena lantzeko ariketak' ('Ejercicios para trabajar el asombro', en castellano), el proyecto teatral que se estrena este jueves en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco (19.30 horas; 15 euros, con descuentos), de la mano de la compañía alavesa Zirrara Kolektiboa. La propuesta se inspira en textos y pensamiento del gran autor portugués con una mirada graduada sobre todo por el asombro. En escena, Josune Vélez de Mendizabal comparte tablas con Eihara Irazusta ('Miñan') y Adur Ballarín, en una producción que cuenta con la dirección artística de Velez de Mendizabal y Kepa Errasti.

¿Aparece en escena el personaje de Pessoa, con ese sombrero y gafas redondas? «Se cita muchas veces y está su esencia», adelantan Vélez de Mendizábal y Kepa Errasti sin desvelar demasiado. Eso sí, el espíritu del escritor lisboeta atraviesa todo el montaje que cuenta con tres personajes que interpretan diferentes papeles. Unos bailan, otros permanecen más ensimismados y otros muestran su fascinación por diferentes eventos. «Muchos no saben muy bien qué pasa porque hay lapsus tiempo-espacio», avanzan. La obra corre el telón en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, donde este año también se han podido ver otros dos montajes de firmas alavesas: 'Lo peor que le puede pasar a un niño', de la compañía Ékoma Teatro; y 'El peor espectáculo del mundo (de momento)', de Zanguango.

Con este texto en euskera se estrena la compañía alavesa, que ha contado con el apoyo de la Fundación Juan Celaya y el comisariado cultural de Gorka Basterretxea. El «ideólogo» de esta propuesta es el escritor y profesor de la EHU Edu Zelaieta, que publicó diferentes artículos en la revista Alea en torno al universo del autor de 'El Libro del desasosiego'. «Tenía el deseo de llevar al teatro esas columnas que hablaban sobre el asombro». A esas piezas fraccionadas se le sumó un mundo paralelo durante el desarrollo y de aquella «exploración» surge un montaje con el que esperan entrar en el circuito escénico tras su estreno. En la preparación del espectáculo han pasado por diferentes residencias en espacios como Garaion, Azala y Aiaraldea Ekintzen Faktoria. La invitación es clara: «Que se asombre cada uno con lo que vea».