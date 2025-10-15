«El fracaso está mal visto, entras en las redes sociales y siempre es éxito»
El intérprete vitoriano presenta un biopic cómico y humano, dos veces premiado por los MAX, este jueves en el Ibáñez de Matauco
Jon Casanova
Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:08
El actor Txubio Fernández de Jáuregui (Vitoria, 1960) regresa a su ciudad natal para presentar 'El peor espectáculo del mundo, de momento' que se estrenará ... mañana en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco (Hegoalde) a las 19.30 horas. La obra, un biopic cómico y humano, tiene el reconocimiento de dos premios MAX: al Espectáculo Revelación y al Mejor Espectáculo de Calle. El intérprete mantiene su euforia en una obra que llega a las salas tras su recorrido por escenarios de calle.
– ¿Después de décadas encima de un escenario, cómo mantiene la motivación?
– Creo que no hay cosa más importante para el ser humano que mantener muy arriba la curiosidad y el entusiasmo. Nada se hace sin entusiasmo y si logras mantenerlo, es un aire que te empuja. Si eres curioso con las cosas, quieres aprender y conocer, es algo que te pueda ayudar. Luego estirar un poquito el cuerpo también, porque si no, por mucha curiosidad que tengas igual no te levantas de la cama –reconoce mientras ríe–. Pero sí, es complicado, porque es un campo que a veces las cosas no te van rodadas y es duro por supuesto. Y no renunciamos a la euforia, somos seres eufóricos, pero a veces no estamos así. El drama es parte de la comedia.
– Es una obra que conecta especialmente con las personas de su generación (década de los 60-70) respecto al sentido del fracaso.
– Sí, hay mucha gente. El otro día nos llega un señor emocionado y dice: 'Soy yo. Es que es mi vida, mi infancia'. Es una conexión muy íntima. Nosotros hemos generado un personaje que es ficcional, y que la gente se identifique con ese alter ego es para nosotros como 'dame un abrazo, tío'. El acto de amor para nosotros es importante. Actuar es hacer un acto de amor.
– ¿Considera que el público más joven también se puede sentir identificado?
– Absolutamente. Lo que pasa es que socialmente el fracaso está mal visto, es siempre éxito. Ves las redes sociales y siempre es éxito. Hay un autor, Samuel Beckett, que dijo una cosa que a mí siempre me ha hecho mucha gracia: 'Fracasa, fracasa otra vez, fracasa mejor'. Es decir no lo dejes, esfuérzate.
– Dice que «cuando ya no hay nada a lo que acogerse, sólo nos queda la risa». ¿Considera que es necesario reírse de uno mismo?
– Para alguien que se quiera dedicar a la comedia, si no te ríes de ti mismo, no te puedes reír de nadie, no tienes derecho a reírte de nadie. Si ríes de ti, te quitas peso, te quitas carga, y luego miras el mundo. Viene de nuestras premisas, del patetismo humano. Somos seres patéticos. Y cuando verdaderamente el patetismo aparece es cuando dices '¡guau!' Todo adquiere otra dimensión y aceptar que somos seres patéticos. Pero hay una lucha constante contra eso.
– Lleva varios meses actuando en la calle y ahora pasa al teatro. ¿Durante los meses que lleva de gira ha modificado la obra?
– Cada espacio y cada actuación siempre es diferente. Entonces, ha habido unas que han sido fantásticas y otras que no tanto. Evidentemente va mejorando cada vez, vamos ajustando detalles, pero el espectáculo sigue ahí.
– ¿Prefiere el teatro o la calle?
– La calle. Creo que tenemos que recuperar el espacio público para que no se convierta en lo que está ocurriendo. En el espacio comercial y que solamente en el espacio público ocurran eventos donde nuestros políticos alquilan el espacio público para determinados eventos y para determinadas marcas y multinacionales. Y eso nos pasa por encima. La calle es la calle. La calle es del ciudadano, es de todos. No nos pueden quitar el espacio público. Te meten un montón de eventos y luego el ciudadano no sabe ni dónde mirar.
'El peor espectáculo del mundo, de momento' despierta expectación en el escenario de Hegoalde
La obra codirigida e interpretada por Txubio Fernández de Jáuregui, 'El peor espectáculo del mundo, de momento' llega al Teatro Jesús Ibáñez de Matauco con las expectativas altas y las butacas vendidas prácticamente al completo. Una obra acerca de «un héroe de barrio cuya vida no ha sido especialmente favorecida», define su codirector Miguel Muñoz.
El espectáculo, que «de momento es el peor vamos a ver si queda así o vamos mejorando» –bromea Muñoz–, aborda «el dilema de cuando uno llega a ciertas edades y empieza a hacer balance de lo vivido y pensar el futuro que nos espera». Los que ya lo han visto se sienten reflejados con el personaje, especialmente la gente de la década de sus directores, entre los sesenta y setenta que «estamos corriendo como conejos a ver si nos jubilamos», reconoce Txubio riendo. «Hemos fracasado porque lo hemos intentado. Queríamos cambiar el mundo. Nos han dado pero bien. Aun así, tenemos luz. Somos seres de luz», añade el intérprete sobre su visión acerca de la generación 'Baby Boom'.
En su versión en sala la gente gozará de la oportunidad de subir al escenario y «el patio de butacas va a estar casi siempre iluminado porque la oscuridad aísla, hace que el espectáculo sea una bombilla», destacan los directores. La actuación en la calle es un cara o cruz. La calle es pura energía. «A veces te comes un marrón. Y no funciona. Te vas a casa a llorar en una esquina. Y si funciona, eres la persona más feliz del mundo. Es un choque muy sincero, real. 'Dame amor que yo te lo voy a dar'. Cuando en la calle se produce esto es como un tsunami, confiesa Txubio.
