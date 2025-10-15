«El fracaso está mal visto, entras en las redes sociales y siempre es éxito»

El actor Txubio Fernández de Jáuregui (Vitoria, 1960) regresa a su ciudad natal para presentar 'El peor espectáculo del mundo, de momento' que se estrenará ... mañana en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco (Hegoalde) a las 19.30 horas. La obra, un biopic cómico y humano, tiene el reconocimiento de dos premios MAX: al Espectáculo Revelación y al Mejor Espectáculo de Calle. El intérprete mantiene su euforia en una obra que llega a las salas tras su recorrido por escenarios de calle.

– ¿Después de décadas encima de un escenario, cómo mantiene la motivación?

– Creo que no hay cosa más importante para el ser humano que mantener muy arriba la curiosidad y el entusiasmo. Nada se hace sin entusiasmo y si logras mantenerlo, es un aire que te empuja. Si eres curioso con las cosas, quieres aprender y conocer, es algo que te pueda ayudar. Luego estirar un poquito el cuerpo también, porque si no, por mucha curiosidad que tengas igual no te levantas de la cama –reconoce mientras ríe–. Pero sí, es complicado, porque es un campo que a veces las cosas no te van rodadas y es duro por supuesto. Y no renunciamos a la euforia, somos seres eufóricos, pero a veces no estamos así. El drama es parte de la comedia.

– Es una obra que conecta especialmente con las personas de su generación (década de los 60-70) respecto al sentido del fracaso.

– Sí, hay mucha gente. El otro día nos llega un señor emocionado y dice: 'Soy yo. Es que es mi vida, mi infancia'. Es una conexión muy íntima. Nosotros hemos generado un personaje que es ficcional, y que la gente se identifique con ese alter ego es para nosotros como 'dame un abrazo, tío'. El acto de amor para nosotros es importante. Actuar es hacer un acto de amor.

– ¿Considera que el público más joven también se puede sentir identificado?

– Absolutamente. Lo que pasa es que socialmente el fracaso está mal visto, es siempre éxito. Ves las redes sociales y siempre es éxito. Hay un autor, Samuel Beckett, que dijo una cosa que a mí siempre me ha hecho mucha gracia: 'Fracasa, fracasa otra vez, fracasa mejor'. Es decir no lo dejes, esfuérzate.

– Dice que «cuando ya no hay nada a lo que acogerse, sólo nos queda la risa». ¿Considera que es necesario reírse de uno mismo?

– Para alguien que se quiera dedicar a la comedia, si no te ríes de ti mismo, no te puedes reír de nadie, no tienes derecho a reírte de nadie. Si ríes de ti, te quitas peso, te quitas carga, y luego miras el mundo. Viene de nuestras premisas, del patetismo humano. Somos seres patéticos. Y cuando verdaderamente el patetismo aparece es cuando dices '¡guau!' Todo adquiere otra dimensión y aceptar que somos seres patéticos. Pero hay una lucha constante contra eso.

– Lleva varios meses actuando en la calle y ahora pasa al teatro. ¿Durante los meses que lleva de gira ha modificado la obra?

– Cada espacio y cada actuación siempre es diferente. Entonces, ha habido unas que han sido fantásticas y otras que no tanto. Evidentemente va mejorando cada vez, vamos ajustando detalles, pero el espectáculo sigue ahí.

– ¿Prefiere el teatro o la calle?

– La calle. Creo que tenemos que recuperar el espacio público para que no se convierta en lo que está ocurriendo. En el espacio comercial y que solamente en el espacio público ocurran eventos donde nuestros políticos alquilan el espacio público para determinados eventos y para determinadas marcas y multinacionales. Y eso nos pasa por encima. La calle es la calle. La calle es del ciudadano, es de todos. No nos pueden quitar el espacio público. Te meten un montón de eventos y luego el ciudadano no sabe ni dónde mirar.