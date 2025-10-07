El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitor Pérez (Chico), en una escena del montaje. Olga Ruiz

'Lo peor que le puede pasar a un niño', un obra que destripa la masculinidad tóxica

El montaje de Javier Liñera se estrena en Vitoria y recala el jueves en Muxikebarri con Aitor Pérez y Haizea Águila en los roles de Chico y Barbie

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Martes, 7 de octubre 2025, 00:49

Comenta

No hay sangre ni nada espeluznante. Es lo que primero que advierte Javier Liñera (Getxo, 1975) al hablar de 'Lo peor que le puede pasar ... a un niño', su última obra teatral, que estrena este jueves, a las 19.30 horas, en el Centro Cívico Hegoalde, en Vitoria, y recalará al día siguiente, a las 20.00, en el centro getxotarra de Muxikebarri. «La he planteado como una obra cercana a mi vida. Hay bastante de mí pero, claro, no hay que tomarse todo al pie de la letra. Hay que verla como una autoficción sobre la construcción de la masculinidad. ¿Qué nos ha marcado en la infancia y adolescencia? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto? ¿Hay que echar la culpa de todo siempre a los demás? Me inspiro en un contexto social y político común a mi generación. Recurro a cositas que me sucedieron a mí, pero no es una biografía».

