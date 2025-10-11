Paul Urkijo, protagonista de la noche en el Festival de Sitges: «El premio es que la gente disfrute de 'Gaua'» El director vitoriano estrena hoy su esperado tercer largometraje en el programa de referencia del género fantástico a nivel mundial. A los cines llega el 14 de noviembre

Ramón Albertus Sábado, 11 de octubre 2025

«Es mejor no esperarse nada. Hay muchos factores. Para mí, el mayor premio es que la película la vea la gente, que la disfrute y le guste. Eso es lo más importante». Cuando se le pregunta si se ve repitiendo en el palmarés del Festival de Sitges, donde hoy se estrena 'Gaua', su tercer largometraje, Paul Urkijo (Vitoria, 1984) responde sin sonar nada impostado.

Su esperada nueva película, 'Gaua', se presenta esta tarde ante el público del prestigioso certamen catalán, en un pase a las 20.45 horas. Le acompaña parte del equipo: Yune Nogueiras, que asume por primera vez un papel protagonista, junto a Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza.

En esta cinta, ambientada en el siglo XVII y centrada en el universo nocturno de la mitología vasca, el nombre de Urkijo vuelve a resonar entre los fieles del festival como uno de los imprescindibles.

La gran cita del género «Me hace feliz poder volver a estrenar en Sitges», apunta el realizador vitoriano

De hecho, él mismo se considera uno de esos fieles. «Desde el principio he hecho género fantástico y el espacio que lo abraza, el mejor del mundo, es Sitges. Poder estar ahí desde los primeros cortos con cierto nivel de producción es importante y me hace muy feliz», confiesa el cineasta vitoriano. Debutó en competición con 'Jugando con la muerte' (2010), a la que siguieron 'Bosque negro' (2015), 'Errementari' (2017), 'Dar-Dar' (2020) —que se alzó con el Méliès d'Argent— e 'Irati' (2022), premiada con el galardón del Público y el de Mejores Efectos Visuales. Fueron los primeros de muchos otros premios y de un paso por salas que la convirtió en la cinta rodada en euskera más taquillera de la historia.

Si uno se fija en los créditos de esos títulos, uno ve que se repiten Izaskun Urkijo o Gorka Gómez Andreu, encargados de la dirección de arte y de fotografía, respectivamente. «Con ellos tengo una complicidad total. Son familia, literal y adquirida. Son parte de la impronta de mis pelis. Yo tengo todo muy claro a nivel visual, soy muy cabezón, pero me gusta que ellos también aporten. El cine es un arte colaborativo».

Llega a los cines el 14 de noviembre tras su paso por Sitges y la Semana de Terror de Donostia

En 'Gaua', Urkijo vuelve a adentrarse en el folklore, con un euskera que emula el del siglo XVII en zonas de Navarra y la dificultad dificultad añadida de rodar la mayor parte de las secuencias de noche. «Es verdad que en mis pelis hay cierta fama de que son rodajes complicados», admite con una sonrisa. «Uno de los retos más interesantes y complejos era retratar la noche de forma que la oscuridad resultara densa y penetrable, pero que al mismo tiempo se pudiera ver», explica sobre un filme que arranca con una joven llamada Kattalin huyendo de su marido en plena madrugada.

Como en otros trabajos, Urkijo ideó todo el universo de la cinta y llenó de bocetos un cuaderno antes de llegar al rodaje. «Es mi forma de trabajar; tenía toda la película dibujada», señala. «Hay una declaración de intenciones en la peli: hacer algo físico. Incluso el grabado del inicio lo hicimos en madera y lo filmamos, en lugar de hacerlo digital», cuenta.

—¿Qué ha sido lo más bestia que han recreado?

—Lo más bestia que hemos tenido que construir fue un bosque de 170 árboles para rodar una escena compleja que no podíamos filmar en un exterior real. Lo hicimos en Zinealdea (Oiartzun).

El resultado de ese nuevo mundo fantástico, firmado por una de las voces más singulares del género en Europa, llegará a las salas de cine el próximo 14 de noviembre.