La última película del vitoriano Paul Urkijo inaugurará la Semana de Terror de San Sebastián 'Gaua' tendrá su estreno en Euskadi en el certamen donostiarra y llegará a los cines el 14 de noviembre

Ramón Albertus Martes, 16 de septiembre 2025, 11:11 | Actualizado 11:17h.

'Gaua', el tercer largometraje del director vitoriano Paul Urkijo y uno de las cintas de género fantástico más esperadas del año, inaugurará la 36 Semana de Terror de San Sebastián que se celebra entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre. Lo hará tras su estreno mundial en Sitges, meca de este tipo de cintas y uno de los programas en los que el cineasta ha ido mostrando su gran progresión, desde los primeros cortos hasta puestas de largo que se han ganado con nota al público.

Como en trabajos anteriores del director, 'Gaua' combina la fantasía y la realidad histórica. Ambientada en el siglo XVII, «la película combina el inquietante mundo mitológico de los seres nocturnos con el imaginario de la superstición rural creando un universo lleno de misterio, emoción y épica», trasladan desde una producción que cuenta con el soporte de Irusoin, Ikusgarri Films y Vilaüt.

'Gaua' está protagonizada por Yune Nogueiras ('La infiltrada', 'Akelarre') acompañada por Elena Irureta ('Patria', 'Flores de otro mundo'), Ane Gabarain ('20.000 especies de abejas'; 'Patria') e Iñake Irastorza ('Ventajas de viajar en tren'). Completan el reparto Xabi 'Jabato' Lopez ('Sin cobertura', 'Valle salvaje'), Erika Olaizola ('Los últimos románticos'), Manex Fuchs ('20.000 especies de abejas') y Elena Uriz ('Akelarre'; 'Irati'), entre otros. Su estreno en cines está previsto para el 14 de noviembre y todo apunta a que será un acontecimiento en el terreno del audiovisual vasco al igual que ocurrió con 'Irati', la película en euskera más taquillera de la historia que en sus tres primeras semanas atrajo a 120.000 espectadores.

Esta cinta se ambienta en las montañas vascas del siglo XVII y la cámara sigue la historia de Kattalin, una mujer que huye de su marido y perdida en el bosque siente una presencia que la persigue. El largometraje cuenta con el apoyo de EITB, Prime Video, RTVE, ICAA, Gobierno vasco, Ayuntamiento de Vitoria, Diputación de Álava, Fundación Vital Fundazioa y CREA SGR. Filmax se encarga de su distribución en cines de España y de las ventas internacionales. Tras su paso por salas, la película estará disponible en Prime Video.