Objetivo: unas fiestas de La Blanca sin agresiones

Apps y acompañamiento personal, últimas medidas

vitoria. Mientras las paradas intermedias comienzan a extenderse por las ciudades del entorno, ayuntamientos como el de Santurtzi han puesto en marcha otro servicio pionero para ayudar a que sus vecinas vuelvan a casa de forma segura. Miembros de la asociación Detente y Ayuda (DYA) acompañan a las mujeres hasta el portal cada hora en colaboración con la Policía Local del municipio en esta edición de los 'cármenes'. La medida ha tenido un éxito rotundo y al menos 147 chicas ya han sido escoltadas a casa, 39 sólo durante la noche de su estreno. En el día grande del festejo, la noche del lunes al martes, la cifra se disparó hasta las 63. El 65% de ellas tenían menos de 18 años. No obstante, desde el Ayuntamiento de Vitoria no se contempla poner en marcha una medida similar.

Otra de las novedades para evitar agresiones sexistas se esconde en el interior del teléfono móvil. Bilbao ha estrenado la aplicación móvil 'agreStop/eraStop' para advertir a la Policía de agresiones a mujeres. Los usuarios deberán introducir unos datos y su móvil quedará vinculado al centro de control de la Policía Municipal. Si sufren una agresión, se sienten amenazados o son testigos, deberán pulsar un botón que inmediatamente enviará una señal de socorro a la Guardia urbana, así como su geolocalización. Vitoria no cuenta con su propio programa informático, pero la aplicación '112 SOS Deiak' ya permite compartir la geolocalización y encontrar a la patrulla más cercana, y está coordinada con la Ertzaintza y la Policía Local en la capital alavesa. Además, el año pasado el vitoriano Josu Pérez creó 'No, ez, no', un programa similar, inspirado por sus hijas Paula e Idoia, de 17 años.