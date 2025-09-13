El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del anterior accidente registrado en esta carretera, que dejó un fallecido.

Reabren el tráfico en Azazeta tras un nuevo accidente con una mujer herida

Una colisión entre dos vehículos ha obligado a cortar un carril en esta carretera que registró un siniestro mortal a principios de mes

Saioa Echeazarra

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:34

Nuevo accidente de tráfico en el puerto de Azazeta. Una mujer ha resultado herida en este alto de la carretera A-132 tras la colisión entre dos vehículos producida en la mañana de este sábado, según confirman a este periódico desde el departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El suceso, que se ha registrado sobre las 8.30 horas, ha obligado a cortar un carril en sentido Vitoria y a dar paso alternativo. Para las once de la mañana se ha reabierto el carril, han apuntado las mismas fuentes. La lesionada ha sido trasladada al hospital Txagorritxu de Vitoria.

Hasta el lugar del percance, situado en el municipio de Iruraiz-Gauna, en Álava, se han desplazado los servicios de emergencias y dotaciones de la Ertzaintza. Se están llevando a cabo tareas de limpieza en la calzada y de regulación de la circulación.

Este nuevo accidente se registra apenas unas pocas jornadas después del siniestro mortal ocurrido el pasado día 1 en este mismo alto alavés, donde un conductor falleció como consecuencia de un grave choque frontal, mientras otro resultó herido. Fue en el mismo punto en el que dos motoristas perdieron la vida un año antes.

Piden radares

La sucesión de accidentes en este 'punto negro' ha llevado a la Diputación de Álava a solicitar de «manera inmediata» al Gobierno vasco la colocación de radares en ese trayecto para disuadir a los infractores. Se trata de un trazado que los vecinos consideran muy peligroso por los excesos de velocidad que se registran. Juntas y residentes de las zonas que vertebra la A-132 han trasladado en varias ocasiones al Departamento foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias la necesidad de implantar controles en algunos puntos de la carretera poniendo el foco especialmente en ambas vertientes del puerto.

