Las nuevas retenciones del IRPF sorprenden a los jubilados con las pensiones más altas

Muchos pensionistas vascos han recibido su pensión correspondiente al mes de julio con un descuento inesperado. Algunos de ellos se han inquietado al detectar que este importe ha disminuido en hasta 50 euros, comparándolo con la pensión recibida en los primeros seis meses del año. Un hecho que ha generado desconcierto, ya que muchos de ellos desconocían que esto sucedería.

La explicación de este repentino recorte, explican desde la Hacienda vizcaína, se debe a la reestructuración que ha llevado a cabo la nueva tabla de retenciones aprobada por las diputaciones, y que ha entrado en vigor este mismo julio. Estas tablas «siempre se suelen aprobar a finales de año, pero en esta ocasión ha sido en julio debido a la revisión fiscal» aprobada por el PNV, PSE y Elkarrekin Podemos en abril, que beneficia principalmente a las rentas más bajas, ya que eleva de 14.000 a 20.000 euros el límite exento para presentar la declaración de la renta.

Este ajuste para beneficiar a las personas que cobran menos ha hecho que este mes haya habido personas «que han saltado de tramo», generalmente entre las rentas más altas, y teniendo en cuenta que en enero también se ajustaron las pensiones al alza en función de la subida del IPC (Índice de Precios al Consumo). «No es que cobren de menos, es que es lo que les toca abonar con la nueva tabla», explican desde el fisco vizcaíno. Un hecho que, lógicamente, no solo sucede en el caso de los pensionistas y se extrapola al resto de la población.

Una cuestión por la que el diputado general de Álava, Ramiro González, ha sido preguntado este martes. «Hay personas que me dicen que han cobrado 6 euros menos, 20 euros menos... y son las personas que perciben unas rentas más altas. Esto no quiere decir que paguen más impuestos», explica. Asimismo, ha aclarado que «una minoría de personas que están en la escala más alta van a ver incrementados, dependiendo de cuánto cobren, un punto de la retención. Pero si pagan más, se les devolverá más después. No van a pagar más impuestos».