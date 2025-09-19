La nueva obra del vitoriano Casto Solano que homenajea al héroe de Canadá Las dos esculturas rinden tributo a Terry Fox que perdió una pierna por un cáncer. El joven deportista intentó cruzar el país, con una prótesis y corriendo 42 kilómetros al día, para recaudar fondos con los que investigar la enfermedad

Millones de ciudadanos consideran a Terry Fox el mayor héroe que ha conocido Canadá. Perdió una pierna por culpa de un osteosarcorma pero, lejos de rendirse, logró proclamarse durante tres años campeón nacional con su equipo de baloncesto en silla de ruedas y afrontó un reto titánico: cruzar el país de punta a punta con su pierna ortopédica, recorriendo cada día 42 kilómetros. Su fabulosa historia emocionó a toda la nación. La idea de este joven deportista era concienciar a la sociedad y recaudar fondos para la lucha contra el cáncer, la enfermedad que le impidió completar su desafío y que acabó con su vida en 1981, un mes antes de cumplir 23 años. Cuatro décadas después de su fallecimiento, el vitoriano Casto Solano evoca su figura a través de dos nuevos trabajos, que son todo un homenaje a la vida y el legado de Fox.

El escultor, autor de algunas de las obras más icónicas que se pueden ver en Vitoria -'El torero', en la calle Dato o 'El Hombre con arco iris', de la plaza Amárica-, asistió el 13 de septiembre a la inauguración de sus dos nuevas creaciones, instaladas en el centro comunitario de Port Coquitlam, donde creció Fox. «Las esculturas celebran la vida de Terry, desde la infancia hasta la edad adulta. Crean un espacio para explorar y descubrir su gigantesca personalidad, vitalidad y logros como atleta y activista, animándonos a encontrar al gigante que llevamos dentro», reflexiona Solano, reconocido como uno de los 50 mejores artistas públicos internacionales con obra pública en activo, según la revista de arte estadounidense CODAworx.

La inauguración de 'La Puerta de los Gigantes' (en inglés, 'Gateway of Giants') acaparó la atención de cientos de personas de la comunidad local y de lugares más lejanos, atraídos por la leyenda que envuelve a Fox. «Seguimos compartiendo su historia, manteniendo vivo su 'Maratón de la Esperanza' y recordando su increíble determinación y espíritu. Gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial», se destacó en las redes sociales de Port Coquitlam.

Desde Canadá se elogia la «cautivadora» creación de Casto Solano, que «captura el espíritu» del protagonista, subrayan. «Inspira a residentes y visitantes a reconocer y compartir el legado de Fox como héroe nacional en su ciudad natal», apostillan. La obra consta de dos esculturas instaladas a lo largo del camino que lleva a la entrada del centro comunitario de Port Coquitlam. Las obras crean un espacio dentro del recinto para que «la gente conecte, celebre y recuerde dónde comenzó su trayectoria Terry».

Silueta de acero desgastado

La primera escultura es una silueta recortada de acero desgastado de 5,5 metros, que se inspira en una conocida imagen de los años universitarios de Fox, entrenando al aire libre tras su amputación. La luz atraviesa la pieza y proyecta sombras que cambian en el suelo a lo largo del día y de las estaciones. Su diseño invita al espectador a mirar hacia el cielo a través de la silueta, «incitando a la reflexión sobre los sueños, la determinación y la inspiración inquebrantable de Terry».

La segunda obra es una estatua de bronce de tamaño natural, de poco más de un metro y medio de altura, que representa al joven deportista en su adolescencia. Lleva una pelota de béisbol y un libro. Su escala hace que la pieza sea especialmente accesible y significativa para niños y jóvenes, quienes pueden verse reflejados en los primeros años de vida de Fox. Ambas esculturas crean «un espacio acogedor» dentro de la plaza que invita a la gente a detenerse, tocar las obras, sacarse fotos junto a ellas o simplemente sentarse en un banco cercano para observarlas.

