Producción de tubos en una planta alavesa E. C.

La mitad de las empresas alavesas augura una desaceleración económica para los próximos meses

La falta de mano de obra empata con los costes salariales como segunda preocupación según el último observatorio de SEA y el absentismo baja ligeramente entre las inquietudes de las compañías

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:25

La desaceleración económica que este mismo jueves confirmaron los datos de exportación, también se reflejan ya entre los empresarios alaveses. La patronal del territorio ha ... publicado este viernes los datos de su último barómetro de coyuntura empresarial y, según las respuestas aportadas por las compañías a SEA, el 48% augura una desaceleración del mercado en los próximos meses, un 47% apuesta por una situación estable y apenas el 5% pronostica una reactivación.

