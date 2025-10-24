La mitad de las empresas alavesas augura una desaceleración económica para los próximos meses

La desaceleración económica que este mismo jueves confirmaron los datos de exportación, también se reflejan ya entre los empresarios alaveses. La patronal del territorio ha ... publicado este viernes los datos de su último barómetro de coyuntura empresarial y, según las respuestas aportadas por las compañías a SEA, el 48% augura una desaceleración del mercado en los próximos meses, un 47% apuesta por una situación estable y apenas el 5% pronostica una reactivación.

Según la encuesta de la organización empresarial, esos nubarrones se han trasladado a los márgenes empresariales, que han caído en el 57% de las compañías encuestadas. Ese enfriamiento económico traerá un empeoramiento de los resultados en las cuentas de 2025 con respecto al ejercicio anterior y, a medio plazo, despidos en una de cada cinco firmas, aunque un 14% seguirá contratando más profesionales.

Las carteras de pedidos tampoco gozan de buena salud en la actualidad, ya que cuatro de cada cinco empresas hablan de una carga de trabajo normal o débil. Las ventas se han mantenido o caído en la inmensa mayoría de los casos según SEA, aunque con peor evolución en las exportaciones que en las ventas nacionales.

Los aranceles, una inquietud menor

El observatorio de la patronal mantiene al absentismo como la cuestión que más quita el sueño a los directivos alaveses: preocupa al 72%. La cifra es la más alta, aunque desciende un ligero 2% en comparación con el barómetro de febrero. Por detrás, crece la inquietud por los costes salariales y, al mismo tiempo, la falta de mano de obra, que empatan en un porcentaje del 60%. Los aranceles apenas preocupan al 20% del tejido económico.

Una vez en vigor la reforma fiscal en Álava, el empresariado no parece satisfecho con el nuevo marco tributario. Entre las reclamaciones de los ejecutivo a las instituciones crece el clamor por la reducción de la fiscalidad empresarial, que ensancha su posición como primera exigencia a las administraciones con un 69%.