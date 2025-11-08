El Mirador: Una mudanza con sabor alavés

Joseba Fiestras Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:38 Comenta Compartir

Dicen que hacer una mudanza es como protagonizar tu propio 'reality' de supervivencia. Y cuando toca trasladar un negocio, la paciencia se pone a prueba. Menos mal que la de Carlos Dávalos es titánica. El hostelero ha llevado el ¡Waska! a una «localización emblemática», como él mismo define. Su ya mítico restaurante cambia de dirección y aterriza en la calle Ortiz de Zárate, «donde estaba El Mesón», precisa el maestro de fogones. Básicamente, ha sido un cambio de residencia. El ¡Waska! mantiene su esencia, la de convertir la sencillez en su mejor receta. El templo del sabor local combina la tradición alavesa con una mirada joven, curiosa y sin miedo a experimentar, lo suyo es una declaración de amor al producto vasco. «Y seguiremos apostando por los menús del día caseros, las noches de picoteo y las ostras francesas, que son nuestra especialidad», asevera Dávalos que comparte pucheros con profesionales como Luis Alfredo Cipriain, Bryan Chiapas, Alicia Coral, Paola Arce y Maritza Muñoz.

La filosofía del ¡Waska! sigue intacta, aunque en su flamante ubicación no faltarán guiños a ofertas clásicas de El Mesón «como las gambas, las rabas, el pintxo caliente y las kokotxas», indica el chef alavés con más de veinte años de experiencia en el sector y formado a la sombra de grandes cocineros como José Ramón Berriozabal, Juanmari Arzak, Martín Berasategui, Hilario y Josemari Arbelaitz y Ramón Freixa.

Al concurrido estreno no faltó la alcaldesa, Maider Etxebarria, que deseó el mejor de los futuros al nuevo local, lo mismo que la diputada de Turismo, Cristina González; el concejal de Convivencia, Pascual Borja; y el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzábal. Se sumaron a la cita el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Álava, Ramón Sáenz de Valluerca, y amigos y amigas como Sabino Enrique, Txaro Perianes, Arantza Ugarte, Miren Galdos, Azahara Izquierdo, Susi Arévalo y Adrián Seco, entre otros.

Temas

Maider Etxebarria