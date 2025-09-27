El Mirador: Una buena vuelta a las raíces

Joseba Fiestras Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:02 Comenta Compartir

Lejos de la tierra que les vio nacer, los y las extremeñas que viven en Álava volvían a reunirse un año más para llenar de ... recuerdos y alegría las paredes de su casa regional. El Día de Extremadura no es solo una fecha marcada en el calendario, es una manera de llenar la ciudad de aromas de encinas y dehesas, acentos familiares y canciones que huelen a hogar. Isabel Logo, presidenta del centro, daba la bienvenida a los presentes junto a Julia Liberal y Antonio Rincón, de la junta directiva. Y es que la concurrida cita servía, además, para entregar los galardones anuales que este año recompensaban las trayectorias de la prestigiosa gimnasta y actriz Almudena Cid y David Barroso, chef de padres extremeños ganador del primer campeonato de 'Kroketas' de Euskadi con una creación denominada La Pastora que fusiona sabores vascos y extremeños utilizando ingredientes como la patatera de cerdo y la papada de Euskal Txerri para crear una delicia única inspirada en las migas de pastor.

Entre viandas extremeñas, vino, música y ese calor humano tan característico, el Centro Extremeño de Vitoria se convertía en un pequeño rincón de aquella región, donde se celebraba no solo una identidad, sino también la unión de una comunidad que, aunque viva lejos, nunca olvida de dónde viene. El grupo de coros y danzas La Encina puso banda sonora a la fiesta. Adela Sánchez, Loren Contrina, José Rodríguez, Lide Marrollo o Teresa Jiménez, entre otros, desgranaron su arte musical ante asistentes como las diputadas de Turismo, Cristina González; Hacienda, Itziar Gonzalo de Zuazo; y Cultura, Ana del Val; la subdelegada del Gobierno, Mar Dabán; las concejalas 'peneuvistas' Beatriz Artolazabal y Miren Fernández de Landa; el juntero de EH Bildu, Xabier Valdor; los de Elkarrekin David Rodríguez, Laura Hernández y Damián García; los concejales populares Iñaki García Calvo, Marta Alaña y Gustavo Antépara; los junteros del mismo grupo Elisabeth Ochoa de Eribe y Luis Sautu; el socialista Josu López Ubierna; el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde; el presidente de Fundación Vital, Jon Urresti; Edurne Parro, de Aenkomer; o Luis Matías, de Las Cuatro Torres; entre muchos otros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Álava