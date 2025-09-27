El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Carlos Elizalde, Ana del Val, Cristina González, Isabel Logo, David Barroso, Julia Liberal, Almudena Cid, Mar Dabán y Pascual Borja.

Vida social

El Mirador: Una buena vuelta a las raíces

El Centro Extremeño celebra el día de su comunidad y honra al chef David Barroso y a la gimnasta Almudena Cid

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:02

Lejos de la tierra que les vio nacer, los y las extremeñas que viven en Álava volvían a reunirse un año más para llenar de ... recuerdos y alegría las paredes de su casa regional. El Día de Extremadura no es solo una fecha marcada en el calendario, es una manera de llenar la ciudad de aromas de encinas y dehesas, acentos familiares y canciones que huelen a hogar. Isabel Logo, presidenta del centro, daba la bienvenida a los presentes junto a Julia Liberal y Antonio Rincón, de la junta directiva. Y es que la concurrida cita servía, además, para entregar los galardones anuales que este año recompensaban las trayectorias de la prestigiosa gimnasta y actriz Almudena Cid y David Barroso, chef de padres extremeños ganador del primer campeonato de 'Kroketas' de Euskadi con una creación denominada La Pastora que fusiona sabores vascos y extremeños utilizando ingredientes como la patatera de cerdo y la papada de Euskal Txerri para crear una delicia única inspirada en las migas de pastor.

