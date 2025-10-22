El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Operarios montan un huerto de placas solares parecidos a los proyectados en Álava E. C.

Mendibil revoca el alquiler de 17 hectáreas a Solaria para uno de sus parques fotovoltaicos en Vitoria

La junta administrativa ha decidido cancelar el contrato suscrito con la empresa, a la que ahora los colectivos vecinales acusan de «colonialismo energético»

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:47

Comenta

Nuevo revés vecinal a los proyectos fotovoltaicos de Solaria. A la oposición de colectivos antirrenovables que ya han abanderado algunos concejos se ha sumado este ... miércoles el rechazo de otra junta administrativa: la de Mendibil. El presidente de este concejo de Arratzua-Ubarrundia, Javier Ozaeta, ha comunicado la decisión de revocar el contrato de alquiler que había suscrito la entidad con Solaria para alquilar 17 hectáreas de tierras comunales, según ellos, proyectados para el parque Vitoria Solar 1, de 50 megavatios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  2. 2 El traspaso de las 5 haurreskolas de Vitoria al Gobierno vasco afecta a más de 80 trabajadoras
  3. 3

    Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas
  4. 4

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  5. 5

    La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange
  6. 6

    Vitoria, por zonas: ¿Cuál es la renta media en mi barrio?
  7. 7

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  8. 8

    El Baskonia rompe con Samanic y debilita aún más su juego interior
  9. 9 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?
  10. 10

    La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mendibil revoca el alquiler de 17 hectáreas a Solaria para uno de sus parques fotovoltaicos en Vitoria

Mendibil revoca el alquiler de 17 hectáreas a Solaria para uno de sus parques fotovoltaicos en Vitoria