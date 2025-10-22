Mendibil revoca el alquiler de 17 hectáreas a Solaria para uno de sus parques fotovoltaicos en Vitoria

Nuevo revés vecinal a los proyectos fotovoltaicos de Solaria. A la oposición de colectivos antirrenovables que ya han abanderado algunos concejos se ha sumado este ... miércoles el rechazo de otra junta administrativa: la de Mendibil. El presidente de este concejo de Arratzua-Ubarrundia, Javier Ozaeta, ha comunicado la decisión de revocar el contrato de alquiler que había suscrito la entidad con Solaria para alquilar 17 hectáreas de tierras comunales, según ellos, proyectados para el parque Vitoria Solar 1, de 50 megavatios.

La negativa de este pequeño concejo complicaría todavía más el despliegue de las centrales de Solaria. En este caso, con un proyecto que ni siquiera está vinculado a las líneas de alta tensión hacia el puerto de Bilbao, aunque sí necesitado de que un tendido de Forestalia desde Aragón prospere.

De los 13 vecinos que votaron esta cuestión, nueve lo hicieron en contra. En una comparecencia junto a los colectivos vecinales de Arratzua-Ubarrundia contra los proyectos y UAGA, éstos han cargado contra Solaria por practicar «colonialismo energético» con sus proyectos.

«Las macrocentrales energéticas que amenazan por extenderse por todo el territorio no suponen una herramienta para garantizar el acceso universal a la energía», han afirmado en un manifiesto. «No significan una reducción de los efectos negativos de la actividad capitalista en el medioambiente o en la vida de las personas. Significan una nueva fuente de negocio, tanto en su generación como en el suministro a consumidores intensivos de energía, como es el caso de los centros de datos que pretenden instalarse en Álava y que supondría un incremento exponencial del consumo energético», han señalado antes de pedir a la Diputación que deniegue al proyecto los permisos urbanísticos.

El Ayuntamiento de Vitoria, tal y como avanzó este periódico, ya ha puesto en entredicho la central por incumplimientos urbanísticos. Su complejo 'gemelo', Vitoria Solar 2, ya se encontró con el portazo foral, cuestión que movió a Solaria a replantear el proyecto y reducir su extensión.