LEA vuelve a fabricar cosméticos tres meses después del incendio

102 días. Eso es lo que ha tardado LEA en volver a ponerse en marcha después del brutal incendio que arrasó la factoría de la Avenida del Zadorra el pasado 20 de junio ... . La compañía volvió a fabricar este lunes productos cosméticos en sus instalaciones provisionales de Gamarra, en el número 1 de Eskalmendi.

Según ha informado LEA, el 80% de la plantilla ha dejado ya atrás el ERTE que activó la empresa después de que su histórica planta quedara «irrecuperable». 100 de los 120 trabajadores de la firma se han reincorporado en la línea de cosméticos, que es la que ha empezado ya a producir de nuevo productos con el logo de la empresa, la más antigua de Euskadi con 202 años de historia.

Para estas labores se están usando 13.000 metros cuadrados de Gamarra en los que anteriormente se había ubicado Ofita. «Las nuevas instalaciones, además del área administrativa, albergan departamentos esenciales como el de calidad e innovación y las instalaciones fundamentales para producir con normalidad: salas blancas, líneas de fabricación, envasado, empaquetado, almacén y logística», ha destacado la compañía.

La dirección de LEA ha manifestado su satisfacción por conseguir este hito en «tiempo récord». «Nos habíamos quedado sin nada. Solo cenizas entre los dedos, pero teníamos claro que contábamos con las personas -por su capacidad y compromiso humano- para poder volver a levantar la empresa y lo hemos logrado. Las instituciones nos han acompañado y hemos podido cumplir con todos los trámites burocráticos preceptivos para poder reanudar la actividad», han destacado sus ejecutivos.

«Acomodo» para los 20 trabajadores en ERTE

Sobre los 20 trabajadores que aún siguen en ERTE, correspondientes al área oleoquímica, LEA ha detallado que se le han ofrecido «diferentes opciones». Entre ellas, la integración en las líneas de cosmética, «colocación en otras compañías» o «negociación de extinciones» con el fin de «que tengan el mejor de los acomodos hasta que se pueda reanudar la actividad correspondiente». «Siempre lo hemos dicho, somos una familia que no deja atrás a nadie. Y menos ante una catástrofe como la que todos hemos tenido que sufrir», refrendan la cúpula de la firma.

Tampoco está decidido dónde se instalará la producción cuando el traslado de LEA sea definitivo. La empresa ha reiterado este martes que el «siguiente hito será la nueva planta», pero ha matizado que su ubicación «todavía no está cerrada». En su momento, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ofreció una parcela en el polígono industrial de Júndiz.

La compañía ha trasladado su agradecimiento a su plantilla, pero también a las instituciones por su colaboración, a los proveedores y a las «empresas amigas que nos han tendido la mano en estos momentos tan complejos». «Lascaray-LEA sigue adelante más fuerte que nunca», concluye su comunicado.