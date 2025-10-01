El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La maquinaria ya se ha puesto en marcha en las instalaciones de Gamarra E. C.

LEA vuelve a fabricar cosméticos tres meses después del incendio

La compañía reactivó ayer con 100 trabajadores la fabricación en Gamarra y busca soluciones para sus otros veinte empleados del área oleoquímica

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:39

102 días. Eso es lo que ha tardado LEA en volver a ponerse en marcha después del brutal incendio que arrasó la factoría de la Avenida del Zadorra el pasado 20 de junio ... . La compañía volvió a fabricar este lunes productos cosméticos en sus instalaciones provisionales de Gamarra, en el número 1 de Eskalmendi.

