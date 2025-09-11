Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa La teniente de alcaldesa del PNV ha informado del ataque a la Policía Local, que prosigue con la investigación abierta después de que se quemara en las hogueras de Judimendi un muñeco con su cara

N. Salazar Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:20 | Actualizado 09:35h. Comenta Compartir

Beatriz Artolazabal ha vuelto a sufrir un nuevo episodio de acoso en su domicilio, uno más de los que ha denunciado desde que los jardineros de Vitoria se pusiesen en huelga el pasado mes de marzo. La teniente de alcaldesa del PNV señala directamente a los trabajadores de la empresa Enviser. «Han acudido a la puerta de mi domicilio a primera hora para lanzar panfletos en los que me insultan, me tachan de fascista, me caricaturizan con un bigote de Hitler y vuelven a difundir la imagen de un muñeco con mi rostro ardiendo en la hoguera de Judimendi», ha explicado en sus redes.

❌Nahikoa da, demokraziak errespetua eskatzen du



❌ Esta mañana he vuelto a sufrir un nuevo episodio de acoso. Un hecho intolerable que pondré de nuevo en manos de la Policía dentro de la investigación abierta. Esta campaña de acoso sobrepasa todos los límites democráticos. pic.twitter.com/SRdfSeHMNH — Beatriz Artolazabal (@BeaArtolazabal) September 11, 2025

Este ataque se produce un día después de que las campas de Olárizu se sometieran a trabajos de mejora de cara a la romería del próximo lunes en una ajetreada mañana que acabó acrecentando aún más el conflicto. Un tractor con escolta de la Policía Local alisó con un rodillo la parte central de la planicie y también se procedió a segar el perímetro, todo ello con el objetivo de que el próximo lunes 15 se pueda celebrar la fiesta con normalidad.

El aplanado, justificó su departamento, es una intervención «no prevista» dentro del contrato municipal para la siega y limpieza de jardines con Enviser. Así, el Consistorio aseguró que no vulneró el derecho de los trabajadores a parar. También precisó que empleó protección policial para las personas que estaban realizando las labores ante la presencia de «un piquete» en el gran parque vitoriano.

Sin embargo, la medida adoptada por el Consistorio soliviantó a los huelguistas, que inmediatamente, a través del comité de empresa, presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo, por lo que una técnica se personó en el lugar. Los sindicatos ELA, ESK y LAB aseguraron que «la Inspección ha ordenado paralizar estos trabajos por ser ilegales y suponer suplantación de personas huelguistas». Sin embargo, el Gobierno vasco lo desmintió después y dijo que «no hay orden de paralización» sino que abrió una investigación. «Inspección de Trabajo no puede paralizar unos trabajos si no hay riesgo inminente para la salud y la seguridad de los trabajadores, y este no es el caso», puntualizó

Artolazabal ha puesto en conocimiento de la Policía Local los hechos de esta madrugada, que se suman a la investigación iniciada el pasado 25 de junio, cuando varios encapuchados quemaron un muñeco con su rostro en las hogueras de San Juan celebradas en Judimendi. Entonces, la concejala jeltzale pidió que se iniciara una investigación para valorar la posible comisión de infracciones penales o administrativas en caso de ser constitutivos de posibles delitos y/o faltas contra el honor, la intimidad, la seguridad y la convivencia ciudadana. En su relato incluía otros dos ataques, el 31 de marzo y el 13 de junio, en las que un grupo de personas tiró pegatinas y colocó pancartas con mensajes contra su persona en la fachada de su domicilio familiar.