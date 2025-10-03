El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acceso principal a la antigua discoteca Mítika, donde se produjo este crimen judicializado. E. C.

El juez instructor del crimen de Kerman ve «homicidio o asesinato» y resuelve enviarlo a un jurado popular

Avala la tesis de las dos acusaciones particulares, en representación de la familia del joven de Vitoria muerto en febrero en Mítika. La Fiscalía y la defensa sólo aprecian un «homicidio imprudente»

David González

David González

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:52

Comenta

El juez instructor del crimen de Kerman, el joven vitoriano que murió en febrero a las puertas de la antigua discoteca Mítika tras recibir un «golpe» de un portero ... , considera que un jurado popular debe juzgar este caso. Su decisión, que puede ser recurrida, avala las tesis de las dos acusaciones particulares, en representación de los familiares, quienes aprecian «un delito de homicidio» o de «asesinato».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La foto hecha por una víctima permite a la Ertzaintza capturar al mayor ladrón de ancianos en Vitoria
  2. 2 El «mayor» congreso de la historia de Vitoria obligará a cortar el tráfico y vetar aparcamientos en el entorno del Europa
  3. 3 Las cuatro nuevas calles de Vitoria donce se colocarán radares
  4. 4

    Detienen a un repartidor en Vitoria por «agresión sexual» a una clienta a la que llevó un paquete
  5. 5

    La foto hecha por una víctima permite a la Ertzaintza capturar al mayor ladrón de ancianos en Vitoria
  6. 6

    La Policía Local de Vitoria y la Ertzaintza patrullan juntas por la Avenida
  7. 7

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  8. 8

    La huelga de jardineros de Vitoria se acerca a su fin tras seis largos meses de conflicto
  9. 9

    Miles de personas se solidarizan en Vitoria con la flotilla y cargan contra Israel
  10. 10 La vacilada de Antonio Resines a Broncano por su pelo rubio platino: «Patético cómo ibas en Vitoria»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El juez instructor del crimen de Kerman ve «homicidio o asesinato» y resuelve enviarlo a un jurado popular

El juez instructor del crimen de Kerman ve «homicidio o asesinato» y resuelve enviarlo a un jurado popular