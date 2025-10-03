La autopsia confirma que Kerman murió por un «traumatismo facial»

El auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria sobre el crimen de Kerman incluye una información capital. Se refiere al informe final ... de la autopsia al joven vitoriano fallecido la madrugada del 23 de febrero tras recibir un «golpe» de uno de los porteros de la discoteca Mítika. Murió por «un traumatismo facial» una hora después.

En este sentido, el juez Álvaro Silván enumera las conclusiones del equipo forense que analizó el cuerpo. Ese escrito recalca que no hay duda alguna de que se trató de «una muerte violenta» tras ser golpeado por el investigado, quien pesaba «aproximadamente 145 kilogramos de peso». Cabe recordar que el ahora preso preventivo llegó a batir el récord de España en levantamiento de cilindro de 165 kilogramos.

«Era conocedor de que un golpe propinado con su mano en la cara de una persona de complexión media (Kerman supera los 1,90 metros de estatura pero era una persona delgada) podría causar un resultado incompatible con la vida», remacha el auto, que marca la senda hacia un juicio con jurado popular.

Antes de recibir el golpe La víctima no llegó ni a defenderse

La autopsia resuelve que se trata de una defunción «homicida». Sobre la causa final de la muerte determina «una anoxia mixta (falta de oxígeno)» provocada por un «traumatismo facial». De hecho, la víctima perdió el conocimiento de manera instantánea tras recibir el golpe, con el puño cerrado o la mano abierta, del vigilante ahora en Zaballa. En ningún momento intentó defenderse.

«Se trata de un mecanismo complejo de fallecimiento», dictan los facultativos forenses. Esto es «debido a una actuación sinérgica de factores concausales, que cada uno de ellos por separado no son causa de la muerte. Pero su conjunción ha llevado al fallecimiento del finado». Su muerte se dató a las 6.00 horas. 67 minutos después de ser agredido cuando intentó sin éxito acceder al interior del local de fiesta, situado en la calle La Paz.

Causa y efecto

El juez Álvaro Silván condensa esta serie de conclusiones en un párrafo. «La muerte por anoxia se produjo como causa fundamental por un traumatismo facial. Éste fue causado por el golpe (puñetazo o tortazo) que propinó el investigado a la víctima y que le causó la fractura de huesos, la aparición de una esquirla ósea, y la pérdida de consciencia». A partir de ahí, continúa el titular de Instrucción 3, «desde las más elementales reglas de la lógica aplicadas a las distintas teorías que existen en torno a la relación de causalidad, el golpe provocado por el investigado (causa) produjo el fallecimiento de la víctima (efecto).

Insiste además en la «gran fuerza bruta» del encausado. En que le golpeó en una parte «sensible» (la cara) y que «lejos de mostrarse compungido, arrepentido o sorprendido por el resultado de su actuación, no acudió rápidamente a socorrer a la víctima o, al menos, a interesarse por su estado, sino que huyó hacia el interior del establecimiento».

El ahora recluso de Zaballa siempre ha insistido en que cumplió con el protocolo de su empresa. Pero el juez insiste en que ese supuesto manual «no consta en las actuaciones». De ahí que el juzgado se lo haya reclamado en este auto a los superiores del portero procesado.