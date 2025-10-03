El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ertzainas retiran el biombo del lugar donde falleció Kerman. BAE

Homicidio en Vitoria

La autopsia confirma que Kerman murió por un «traumatismo facial»

El informe definitivo revela «una muerte homicida» tras el golpe recibido en el rostro a las puertas de la discoteca Mítika

David González

David González

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:39

Comenta

El auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria sobre el crimen de Kerman incluye una información capital. Se refiere al informe final ... de la autopsia al joven vitoriano fallecido la madrugada del 23 de febrero tras recibir un «golpe» de uno de los porteros de la discoteca Mítika. Murió por «un traumatismo facial» una hora después.

