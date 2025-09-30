Los jardineros de Vitoria, optimistas tras plantear una nueva oferta que la empresa no rechaza de plano El jueves llegará la respuesta de Enviser a una propuesta que rebaja el incremento salarial demandado inicialmente por los trabajadores

Borja Mallo Martes, 30 de septiembre 2025, 13:29

La huelga de los jardineros de Vitoria acumula ya más de seis meses de duración y 189 días de vigencia. Pero el contador de días de paro podría detenerse en breve después de que este martes los trabajadores hayan trasladado a Enviser, la empresa subcontratada por el Ayuntamiento para este servicio, una nueva propuesta económica. Los responsables de la firma no han rechazado de plano esta propuesta, a la que se han comprometido dar respuesta este mismo jueves. Una situación que genera cierto optimismo entre la plantilla, ya que supone un cambio considerable con respecto a las citas precedentes.

El nudo gordiano de toda la negociación, la mejora de los salarios, podría estar más cerca de resolverse si desde Enviser se da el visto bueno a esta nueva proposición, que el comité de empresa contempla «como realista tal y como nos solicitó el Ayuntamiento».

La séptima reunión en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco) ha servido para, al menos, encontrar posturas más cercanas que en todos los meses anteriores de la fase negociadora. Porque la propuesta del comité no se ha topado con el no inmediato de la empresa.

La diferencia entre la oferta de la firma responsable de los jardines y la demanda de los trabajadores tras las últimas citas rondaba los 300 euros mensuales. Sobre la mesa de esta cita se ha puesto una cifra que rebaja sensiblemente esa cantidad. Y Enviser se ha comprometido a estudiarla y dar una respuesta rápida.

El económico era hasta el momento el único escollo insalvable de la negociación, pues en apartados sociales los jardineros ya habían pactado con la empresa las mejoras que estimaban necesarias en el nuevo convenio, como la reducción de las horas de trabajo anuales.

Presentada esta nueva propuesta económica, la siguiente cita podría ser ya la definitiva para alcanzar el acuerdo que podría fin a una huelga que mantiene las zonas verdes de Vitoria asilvestradas y que se ha extendido ya durante más de medio año.

Eso sí, si no hay acuerdo este jueves, los jardineros tienen claro que la vía de negociación en el Preco estaría prácticamente agotada y estudiarían otro tipo de alternativas para conseguir sus objetivos.