Concluye el paro en la limpieza de los sumideros de Amvisa Los operarios, que desatascan 250 alcantarillas por día, pedían un incremento en su nómina y un plus por estar expuestos a tóxicos.

Rosa Cancho Martes, 30 de septiembre 2025, 18:58 Comenta Compartir

Los trabajadores de Sacyr contratados por Amvisa para la limpieza de sumideros regresan al trabajo tras cuatro meses de huelga al alcanzar un acuerdo salarial con la empresa, según ha anunciado este martes el presidente de la compañía pública de aguas, el socialista Pascual Borja. Los operarios, que se encargan de desatascar 250 sumideros por día, denunciaban «condiciones precarias» con sueldos en función del convenio estatal de unos 20.000 euros brutos anuales. Además de incremento de nóminas, pedían un plus por estar expuestos a tóxicos.

La plantilla volverá por tanto a encargarse de mantener limpias las alcantarillas de Vitoria saturadas ahora de hojas por la llegada adelantada del otoño. Pese a esta situación, Borja respondió a EH Bildu (el concejal Ekaitz Díaz de Garayo presentó fotos con varios sumideros llenos de hojarasca) que «la situación del drenaje de la ciduad a día de hoy es buena». Un verano seco, sin apenas lluvia, ha ayudado a que las afecciones sean «puntuales». Es decir, no ha habido graves atascos provocados por tapones en el alcantarillado.

«En todo este tiempo ha habido equipos de mañana y de tarde haciendo tareas de mantenimient». El presidente de Amvisa indica que una vez lograda la paz social dentro de la contrata llevará al consejo de administración de la compañía su propuesta para prorrogar un contrato en el que Vitoria invierte 5,5 millones cada dos años.