Los jardineros de Vitoria mantienen la huelga y exigen al Ayuntamiento que «presione» a Enviser

La huelga de los jardineros de Vitoria cumple este jueves 100 días. Y subiendo. Porque la tercera reunión entre los trabajadores y los representantes de ... la empresa que gestiona el servicio (Enviser) en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco) se ha vuelto a saldar sin acuerdo. Se ha prolongado durante casi tres horas. Y el comité ha presentado una nueva propuesta «con variaciones relevantes». Por contra la oferta de la empresa ha sido exactamente la misma que en las citas anteriores, según han asegurado los trabajadores. Así que se refuerza la sensación de que «va a ser imposible» alcanzar un pacto. De hecho, los jardineros han vuelto a reclamar al Ayuntamiento «que presione» a la empresa «para que se mueva».

«No entendemos para qué nos han solicitado venir al Preco a negociar cuando la propuesta de la empresa no se ha movido en ningún momento. La pelota está en el tejado del Ayuntamiento porque si no presiona, Enviser no se va a mover», ha subrayado Javier Sáenz, del sindicato ESK.

Desde el comité consideran que la subcontrata encargada del mantenimiento de los jardines «está ya deslegitimada para seguir negociando» por la postura inmovilista que, denuncia, ha tenido en todas las reuniones. La decepción en la celebrada este miércoles ha sido «absoluta». Porque los empleados sostienen que han puesto encima de la mesa «una rebaja sustancial» de sus exigencias iniciales.

Los representantes de los jardineros han reiterado varias veces que la única alternativa que ven viable es la intervención directa del Gabinete Etxebarria. Y han remarcado que la subida global que exigen «tiene un coste de algo más de un millón de euros, que es lo que le han dejado ya de abonar a la empresa por la huelga».

En este sentido, esta cita tampoco ha servido para resolver el estado de los servicios mínimos. En un principio, se iban a desarrollar en dos o tres semanas. Y ya se llevan aplicando dos sin que la plantilla tenga la certeza de si se van a dar por terminados conforme a lo previsto o si por el contrario, el Gobierno vasco va a proceder a autorizar su ampliación.