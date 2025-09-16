El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Construcción de viviendas en Vitoria. Rafa Gutiérrez

Un informe sobre el espacio aéreo de Vitoria retrasa la aprobación del Plan General

El concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, evita marcar plazos para el certificado definitivo del documento

B. Mallo

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:03

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria que promueve un modelo de crecimiento interior y desclasifica 25 sectores sigue esperando la fecha para ... su aprobación definitiva. La previsión del equipo de Gobierno municipal (PSE-PNV) de que el texto superase todos los trámites pendientes antes de la finalización del verano está a punto de superarse y desde Urbanismo no se ha querido poner una nueva fecha. «Será en unas semanas y fijar un plazo exacto no es fácil con un Plan que lleva más de 15 años en tramitación», se ha limitado a referir el concejal responsable del departamento, el socialista Borja Rodríguez.

