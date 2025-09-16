Un informe sobre el espacio aéreo de Vitoria retrasa la aprobación del Plan General

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria que promueve un modelo de crecimiento interior y desclasifica 25 sectores sigue esperando la fecha para ... su aprobación definitiva. La previsión del equipo de Gobierno municipal (PSE-PNV) de que el texto superase todos los trámites pendientes antes de la finalización del verano está a punto de superarse y desde Urbanismo no se ha querido poner una nueva fecha. «Será en unas semanas y fijar un plazo exacto no es fácil con un Plan que lleva más de 15 años en tramitación», se ha limitado a referir el concejal responsable del departamento, el socialista Borja Rodríguez.

Entre las causas argumentadas para este nuevo retraso, el responsable de Urbanismo señaló la necesidad de adaptar el documento a un informe sobre el espacio aéreo de Vitoria reclamado por la Dirección General de Aviación Civil. «Estamos adecuando el documento a las cuestiones que plantea la Dirección General de Aviación Civil con el objetivo de dar respuesta a las afecciones derivadas de las servidumbres aeronáuticas», ha desvelado.

Rodríguez ha señalado que entre los informes recibidos no hay ninguno que exija «un cambio sustancial» del texto que el pasado mes de febrero se aprobó provisionalmente. En estos momentos, los técnicos municipales se encuentran en un proceso de adaptación y modificación del documento según las peticiones realizadas.

Además, el Ayuntamiento cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio desde el 8 de mayo con algunas cuestiones que deben ser modificadas. El 2 de septiembre se publicó en el BOE la Declaración Ambiental Estratégica, que hace una serie de consideraciones que deben incluirse.

Pero además de esos dos informes hay otros sectoriales. Algunos con recomendaciones y otros que exigen que se recojan las consideraciones del órgano emisor. Entre ellos, por ejemplo, los de URA, Agricultura, Patrimonio Cultura, Carreteras, Montes, Ministerio de Transformación Digital y Adif.

En la mayoría de los casos, esa revisión no requiere de un nuevo visto bueno por el emisor del informe, pero no es así en el caso de la Dirección General de Aviación Civil. «Establece una serie de consideraciones que requerirán, una vez que se adecúe el documento a las mismas, de una posterior validación por parte de esta sociedad», ha detallado Rodríguez.

Entre los cambios que se van a introducir tras estos informes, el responsable de Urbanismo ha citado «la ampliación de los Montes de Vitoria o la eliminación de una de las fichas del sector de Miñano».