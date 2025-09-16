El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista del bloque donde se encuentra los cinci pisos del ayuntamiento de Vitoria. Rafa Gutiérrez

Las cinco viviendas municipales de la calle Cubo no encuentran comprador

Borja Mallo

Borja Mallo

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:12

Las cinco viviendas municipales en el número 10 de la calle Cubo que el Ayuntamiento de Vitoria sacó a la venta a principios del pasado mes de julio se han quedado, por el momento, sin comprador. Este lunes concluyó el plazo de presentación de ofertas por este lote indivisible –el comprador tenía que adquirir las cinco– y nadie ha mostrado interés en hacerse con estos pisos por un coste que no podía ser inferior a 365.000 euros, a los que había que añadir los impuestos. Las viviendas miden entre 43 y 90 metros cuadrados y comparten bloque con otras tres de propiedad particular.

En la Comisión de Urbanismo de este martes, EH Bildu criticó de nuevo que estas cinco viviendas no hayan sido ofrecidas a la ciudadanía en un formato de alquiler asequible e hizo un nuevo llamamiento al Ayuntamiento para que apueste por esta opción una vez que ha fracasado el intento de venta. Una operación que, en su formato, tampoco resultaba de su agrado al ofrecer un lote indivisible «que solo podía ser adquirido por un gran tenedor».

La entidad soberanista es partidaria de que el propio Consistorio acometa las reformas que estas viviendas necesitan en su interior y que, a partir de ahí, las dedique al arrendamiento. Es más, incluso le incitó a ser más ambicioso y adquirir también las otras tres propiedades del bloque que no son municipales.

Aunque por dentro estos pisos tienen necesidades variadas, el Ayuntamiento fue el que sufragó buena parte de los 98.000 euros invertidos en el arreglo de la cubierta y las fachadas y la renovación de canalizaciones de luz y agua en el edificio. En 2012, sus residentes fueron desalojados por los problemas estructurales, pero ahora las casas son «estancas y seguras».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 41 años el artista vitoriano de género urbano Billy Boy
  2. 2

    Capturan al ladrón de una joyería en Vitoria al verle en un paso de peatones
  3. 3

    La joyería Jolben cierra tras 42 años en el centro de Vitoria
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5

    Plazas vacías, problemas con los parquímetros y quejas en el primer día de ampliación de la OTA
  6. 6 Muere a los 41 años el artista vitoriano de género urbano Billy Boy
  7. 7

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos
  8. 8 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  9. 9

    Solo las caravanas pequeñas podrán acceder al aparcamiento de Lakua
  10. 10 Los jardineros elevan su protesta hasta la cruz de Olárizu y el recorrido por los mojones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las cinco viviendas municipales de la calle Cubo no encuentran comprador

Las cinco viviendas municipales de la calle Cubo no encuentran comprador