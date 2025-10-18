La industria como motor de Álava

De lo más terrenal hasta el espacio. Álavasigue siendo territorio patatero –bien lo saben en la cooperativa Udapa–, pero también se especializa en el ... desarrollo de satélites, con nombres en órbita como el de Lur-1, diseñado por la empresa AVS. El territorio con mayor PIB industrial (32%) alberga compañías de proyección internacional como Mercedes, Michelin, Aernova o Vidrala, referentes en sectores como la automoción, la aeronáutica o el vidrio, junto a muchas otras que también destacan en su ámbito, a pesra de no ser tan conocidas.

Con motivo de la segunda edición del Made in Araba Day, diferentes stands y actividades acercaron este sábado al público la labor de algunas de las empresas más punteras del territorio. La plaza de España, la plaza de la Provincia y la plaza de la Virgen Blanca acogieron puestos que conformaban un recorrido singular por fábricas, laboratorios y espacios de trabajo.

El evento, impulsado por la Diputación Foral de Álava, puso el foco en el sector de las biociencias, en el que trabajan 406 personas en las principales compañías del territorio, entre ellas BTI Biotechnology Institute, la cooperativa i+Med, AJL Ophthalmic, Mizar Health, Liof Pharma, Biokilab y el grupo Keralty. Hace tres semanas, la institución foral anunció su intención de poner en marcha un paquete de incentivos fiscales para un sector que no deja de crecer.

«Cada vez se nos conoce más, pero tenemos que aprender a contar lo que hacemos. Preguntas por industria en tu región y la mayoría señala la automoción o la metalurgia», contaba Eva Larra, directora de Asuntos Regulatorios y Desarrollo de Nuevos Productos en AJL Ophthalmic, la única empresa española dedicada a la fabricación de implantes intraoculares. En relación con los incentivos fiscales, que deberán contar con el plácet de la Unión Europea, el sector valora la medida como una herramienta para «retener y atraer talento» y confía en que suponga un impulso similar al del cine, que ha experimentado un auge de rodajes gracias a una rebaja fiscal.

El crecimiento de algunas empresas quedó patente en el ejemplo de i+Med. Su representante, Josune Torrecilla, recordó que la firma celebra este año su décimo aniversario. «Ha sido un crecimiento de cuatro socios a más de 200 trabajando», explicó sobre esta compañía dedicada al desarrollo de productos farmacéuticos en distintas áreas. Entre sus líneas destacan cremas de alta cosmética –como las de la marca Sibari Republic– o inyectables utilizados en procedimientos quirúrgicos, como los de cataratas.

El evento incluyó también actividades para todos los públicos, como los experimentos del equipo de Mad Science, que mezclaron divulgación y diversión. Con nitrógeno líquido y recipientes humeantes, los más pequeños jugaban a crear nieblas. «Esto es mucho más divertido que las clases de 'inguru'», decía un niño a sus padres, entusiasmado con un taller que busca acercar la ciencia a los más jóvenes. También se invitó a todos los curiosos a participar en un 'gymkhana'.

A lo largo de la semana, la iniciativa de divulgación industrial ha contado con visitas de estudiantes a empresas y con paneles instalados en la plaza General Loma, donde se mostraban algunos de los logros más destacados de compañías alavesas.

Una de las propuestas que más llamó la atención en la plaza de la Virgen Blanca fue la de Michelin, que exhibió un neumático que obtuvo hace 30 años el récord Guinness. ¿El modelo? '55/80R57 XMINED2'. 5.782 kilos de peso y más de cuatro metros de diámetro. Casi nada. Cerca de allí circulaba la entrañable y neumática mascota de la marca que conmemora su 60 aniversario en Vitoria el próximo año.

Homenaje a LEA

En la carpa central de la plaza de España se rindió además un homenaje a LEA, cuya fábrica de productos de higiene ardió el pasado 20 de junio, generando una columna de humo visible desde toda la ciudad. Aquel día quedó grabado en la memoria de los vitorianos.

El director general de la firma, Félix Lascaray, agradeció el respaldo institucional y social recibido, al tiempo que reconoció que la reconstrucción es un camino «muy duro». El diputado general, Ramiro González, aseguró que LEA, la empresa más longeva de Euskadi, «resurge de sus cenizas para volver más fuerte que nunca», como un símbolo de la «resiliencia».

«La calidad de vida y los servicios públicos de los que disfrutamos son gracias a la fortaleza de nuestra industria», reivindicó González en un mensaje en la misma línea que el de la diputada de Desarrollo Económico e Innovación, Saray Zárate Fernández de Landa, que destacó que Álava cuenta con una industria «abierta al mundo», con más de seis de cada diez empresas implicadas en proyectos internacionales. Otro reflejo de ello era la señal instalada en la plaza en la que se marcaban direcciones lejanas –México (9.061 km), Dubái (5.570), Miami (7.116), Australia (16.385)–, que son algunos de los lugares donde operan compañías alavesas. «Queremos que nuestros jóvenes conozcan lo que hacemos y se sientan orgullosos de nuestra industria», fue el mensaje más repetido por las instituciones.

Innovación y relevo generacional fueron las palabras más escuchadas. En la plaza de la Provincia se ubicaron empresas como Aidtec, AJL Ophthalmic, AVS, Dorlet, Egoin, i+Med, Inconef o Udapa. En el caso de esta última, la cooperativa patatera ha mantenido 350 hectáreas de cultivo en Álava gracias a la incorporación de jóvenes productores. Su labor investigadora la ha convertido en un referente. Entre las nuevas variedades lanzadas al mercado figuran Beltza y Edurne, otro ejemplo de que Álava sigue siendo un territorio fértil para las empresas de todo tipo.